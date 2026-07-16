Μάρκο Ρούμπιο για Βάγια Νέστορα: «Εκτελέστηκε από μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην έναρξη της Υπουργικής Συνόδου για την Αναζωπύρωση της Πολιτικής Τρομοκρατίας ο Μάρκο Ρούμπιο μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη τονίζοντας ότι η Βάγια Νέστορα «κάηκε από μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα».

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«Πριν από δύο εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα, και πέθανε. Εκτελέστηκε από μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα» είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο:

Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους που είστε μαζί μας σήμερα. Είμαι πολύ τιμημένος που αυτή η διακεκριμένη ομάδα ανθρώπων ταξίδεψε από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Σας είμαστε ευγνώμονες.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας του Προέδρου, του υπουργικού συμβουλίου που είναι εδώ σήμερα: τον Διευθυντή του FBI μας, Kash Patel, που είναι εδώ μαζί μας, σας ευχαριστώ· την Υπουργό Παιδείας μας, Linda McMahon, είναι επίσης μαζί μας. Σύντομα θα ακούσετε τον Stephen Miller, τον αναπληρωτή αρχηγό του προσωπικού του Προέδρου και έναν από τους κορυφαίους συμβούλους του σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, και φυσικά, τον Υπουργό Οικονομικών μας, Scott Bessent, είναι εδώ. Και – αλλά και πάλι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα.

Θέλω να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών που το ετοίμασε αυτό. Είναι – είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές γεγονός για ένα πρωτοφανές ζήτημα – στιγμή, θα έλεγα, στην ιστορία μας.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πιο ουσιαστικό καθήκον του κράτους – η πρώτη ευθύνη, ειλικρινά, οποιασδήποτε κυβέρνησης οποιουδήποτε είδους – είναι η προστασία του λαού του, είναι η προστασία της χώρας του. Αυτή είναι μια ιερή υποχρέωση που πρέπει να υπερβαίνει όλες τις πολιτικές και ιδεολογικές διαιρέσεις. Γι’ αυτό, για παράδειγμα, έχουμε στρατούς. Γι’ αυτό έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών. Γι’ αυτό υπάρχουν γραφεία αντιτρομοκρατίας, γι’ αυτό υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Η διατήρηση της ασφάλειας του λαού μας είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε χώρα που εκπροσωπείται εδώ έχει όλα αυτά τα πράγματα.

Είμαστε όλοι πολύ καλά εξοικειωμένοι μέχρι τώρα, φυσικά, με αυτό που έχει περιγραφεί ως παραδοσιακές τρομοκρατικές απειλές. Για 25 χρόνια, ο όρος αντιτρομοκρατία – τουλάχιστον στη Δύση – σήμαινε, πρώτα και κύρια, την καταπολέμηση του ριζοσπαστικού ισλαμιστικού εξτρεμισμού. Και υπάρχει ένας πολύ οδυνηρός λόγος γι’ αυτό. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 19 άνδρες δολοφόνησαν 3.000 ανθρώπους εδώ στη χώρα μου. Στη συνέχεια, ο ίδιος εχθρός χτύπησε την Ευρώπη, δολοφονώντας σχεδόν 200 επιβάτες σε τρένα στη Μαδρίτη το 2004 και 52 ακόμη σε λεωφορεία του Λονδίνου και στο μετρό τον επόμενο χρόνο. Ολόκληρη η αρχιτεκτονική της δυτικής αντιτρομοκρατίας ξαναχτίστηκε από τα θεμέλια γύρω από το μοναδικό τραυματικό γεγονός.

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Αυτό είχε νόημα εκείνη την εποχή. Η δουλειά μας ήταν να διατηρούμε τον λαό μας ασφαλή, και το βασίλειο της τρομοκρατίας, το φάσμα του παγκόσμιου τζιχάντ, ήταν η κύρια απειλή για την ασφάλειά τους. Έτσι, ξεκινήσαμε τη δουλειά και συγκροτήσαμε έναν παγκόσμιο συνασπισμό, συνεργαζόμενοι με πολλούς από τους φίλους που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Και καταστρέψαμε το χαλιφάτο του ISIS. Σκοτώσαμε τον αλ-Μπαγκντάντι, τον αλ-Ζαουάχρι και τον Μπιν Λάντεν. Και δημιουργήσαμε συστήματα πληροφοριών και επιβολής του νόμου ικανά να προβλέπουν και να σταματούν επιθέσεις πριν καν το κοινό τις ακούσει. Κάθε χώρα που εκπροσωπείται εδώ σήμερα έχει αποτρέψει κάποια στιγμή μια τρομοκρατική απειλή που προέρχεται από αυτήν την πηγή.

Οι επιθέσεις και οι συνωμοσίες των τζιχαντιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειωθεί κατά δύο τρίτα από την κορύφωση του ISIS. Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την τζιχαντιστική τρομοκρατία στην Ευρώπη μειώθηκε κατά περίπου 97% από το 2015 έως το 2024. Με άλλα λόγια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η αντιτρομοκρατική μας στρατηγική έχει λειτουργήσει. Η απειλή δεν έχει εξαφανιστεί, φυσικά. Θα συνεχίσει να υπάρχει, ιδίως όσο ανεχόμαστε τα συστήματα μετανάστευσης που εισάγουν αυτές τις απειλές απευθείας στις αντίστοιχες πατρίδες μας. Αλλά αυτή η απειλή έχει μειωθεί σημαντικά. Ο κόσμος φαίνεται πολύ διαφορετικός σήμερα εξαιτίας αυτής.

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Για πάρα πολύ καιρό, ωστόσο, το δόγμα μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είχε ένα τυφλό σημείο – ένα τυφλό σημείο όσον αφορά την εξτρεμιστική βία από την πολιτική αριστερά. Ακόμα και σήμερα, η ίδια η ιδέα ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή αντιμετωπίζεται ως ένα δεξιό πυρετώδες όνειρο, ή, χειρότερα, ως μια επικίνδυνη φασιστική συνωμοσία. Αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από πολλούς στον Τύπο, από πολλούς στον ακαδημαϊκό χώρο και τα πανεπιστήμιά μας, και από πολλά από τα παλαιά μας ιδρύματα. Αναμφίβολα θα δείτε το δόγμα να αναδύεται στην κάλυψη αυτού του συνεδρίου. Παρά τη σαφή και αναμφισβήτητη πραγματικότητα, παρά τους αντικειμενικούς αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι σε αυτή την αίθουσα σήμερα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλο το πολιτικό φάσμα, θα ακούσουμε οργανωμένα – ότι αυτό το είδος οργανωμένης βίας και τρομοκρατίας θα απορριφθεί. Θα απορριφθεί ως κομματική μυθοπλασία.

Μια ολόκληρη βιομηχανία αναπτύχθηκε στις χώρες μας γύρω από τη μελέτη του εξτρεμισμού. Έχουμε δεξαμενές σκέψης και υποτροφίες και περιοδικά και συμβούλους, με την άρρητη κατανόηση μεταξύ τους ότι το μόνο είδος πολιτικής βίας που αποτελούσε πραγματική απειλή για το σύστημά μας – λυπάμαι – ότι μόνο ένα είδος πολιτικής βίας ήταν πραγματική απειλή για το σύστημα. Μια βόμβα που τοποθετήθηκε από μια νεοναζιστική ομάδα ήταν μια ειδεχθής και δολοφονική πράξη του κακού. Είναι. Αλλά μια βόμβα που τοποθετήθηκε από έναν μαρξιστή επαναστάτη – λοιπόν, αυτή είναι απλώς μια τραγική υπερβολή ιδεαλισμού. Ίσως τα μέσα της ήταν άστοχα ή υπερβολικά, αλλά οι σκοποί της ήταν ενάρετοι και δίκαιοι. Αυτή είναι η συνέπεια του πώς την αντιμετωπίζουν.

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Για χρόνια, αυτή η εξαιρετική ιδεολογική προκατάληψη ήταν ενσωματωμένη στον τρόπο που μιλούσαμε για την πολιτική βία και τον εξτρεμισμό. Επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά, μέχρι που έγινε αποδεκτή ως η ουδέτερη και αντικειμενική βάση, τόσο εδραιωμένη – τόσο εδραιωμένη στην κυρίαρχη συμβατική σοφία που άρχισε να θεωρείται ως ένα απολιτικό γεγονός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εδώ στη χώρα μου, τόσοι πολλοί άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις πράξεις βίας, ακόμη και την τρομοκρατία, ως νόμιμες μορφές πολιτικής έκφρασης, εφόσον εξυπηρετούσαν έναν αριστερό σκοπό.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατά τη διάρκεια των ταραχών για τον Τζορτζ Φλόιντ – τον ​​λεγόμενο Τζορτζ Φλόιντ – το καλοκαίρι του 2020, καθώς εγκληματίες και εξτρεμιστές έκαιγαν και λεηλατούσαν τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις και σχεδόν γονάτιζαν τη χώρα, οι δημοτικές αρχές σε όλη τη χώρα απλώς αρνήθηκαν να διώξουν τους ανθρώπους που διέπρατταν αυτές τις πράξεις βίας και τρομοκρατίας. Αυτός είναι ο λόγος για την πλέον διαβόητη εικόνα – και όλοι το θυμάστε αυτό – ενός παρουσιαστή ειδήσεων από ένα πολύ γνωστό πρακτορείο – ενός παρουσιαστή ειδήσεων που στεκόταν σε μια γειτονιά που είχε παραδοθεί στις φλόγες. Εν τω μεταξύ, το chyron στο κάτω μέρος έγραφε ότι οι διαμαρτυρίες ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές. Αυτό ήταν κάτι χειρότερο από διπλά μέτρα και σταθμά. Η αριστερή βία δεν δικαιολογήθηκε απλώς. Αντιμετωπίστηκε ως ιερή, προστατευμένη τάξη από μόνη της. Αυτή η εποχή πρέπει να τελειώσει.

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Ο συνασπισμός σε αυτή την αίθουσα σήμερα περιλαμβάνει πολιτικούς ηγέτες, εμπειρογνώμονες και αξιωματούχους επιβολής του νόμου από περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχετε έρθει εδώ από ένα ευρύ φάσμα κυβερνήσεων, κομμάτων και πολιτικών πεποιθήσεων. Μερικές από τις κυβερνήσεις σας και τις δικές μας διαφωνούν δημόσια. Μερικές φορές διαφωνούμε έντονα για το εμπόριο, για την ενέργεια, για τη μετανάστευση. Δεν ήρθατε εδώ σήμερα επειδή έχετε πειστεί για κάθε πτυχή της αμερικανικής κοσμοθεωρίας.

Ήρθατε εδώ – είστε εδώ – επειδή πριν από δύο εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα, και πέθανε, εκτελέστηκε από μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα. Είστε εδώ σήμερα επειδή για πέντε ημέρες αυτόν τον χειμώνα τα φώτα έσβησαν στο Βερολίνο, η μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στην πόλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που προκλήθηκε από μια επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο παγωμένο κρύο και άφησε νεκρή μια 83χρονη γυναίκα.

Είστε εδώ και ήρθατε επειδή ένα μήνα μετά το μπλακ άουτ στο Βερολίνο, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ξυλοκοπημένος μέχρι θανάτου στους δρόμους της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών μαχητικών κακοποιών. Είστε εδώ επειδή οι πολιτικοί σας ηγέτες δέχονται επιθέσεις, μαχαιρώνονται και πυροβολούνται στους δρόμους σας, επειδή οι επιχειρήσεις σας έχουν βομβαρδιστεί, επειδή οι σιδηρόδρομοί σας έχουν σαμποταριστεί, επειδή οι αστυνομικοί σας έχουν ξυλοκοπηθεί και καεί. Είστε εδώ επειδή αυτό είναι πραγματικό, και χειροτερεύει, και δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί, και δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί, επειδή είναι καιρός να συντρίψουμε αυτό το κακό για πάντα.

Το απλό γεγονός είναι ότι τίποτα από αυτά που μόλις περιέγραψα δεν είναι καινούργιο. Η ακροαριστερή πολιτική τρομοκρατία δεν είναι μια πρόσφατη, σύγχρονη καινοτομία. Δεν είναι μια μυθοπλασία που κατασκευάζεται από συντηρητικούς πολιτικούς. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, ήταν, στην πραγματικότητα, η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Κάθε ένας από τους φίλους μας εδώ από τα έθνη του Δυτικού Ημισφαιρίου θυμάται – θυμηθείτε τις δεκαετίες απαγωγών και βομβαρδισμών και δολοφονιών και εκτελέσεων, τον βίαιο τρόμο των Τουπαμάρος, των Μοντονέρος, των FARC, του ELN. Θυμάστε την απάνθρωπη αγριότητα του Φωτεινού Μονοπατιού του Περού, τους μαοϊκούς φανατικούς που έσφαξαν τα χωριά των χωριών του Περού, σκοτώνοντας έγκυες γυναίκες και νεογέννητα βρέφη με τσεκούρια και μαχαίρια. Θυμάστε τις δεκάδες χιλιάδες μαρξιστές αντάρτες που εκπαιδεύτηκαν να σκοτώνουν στα τρομοκρατικά στρατόπεδα του Κάστρο.

Όλοι εσείς εδώ από την Ευρώπη θυμάστε. Θυμάστε τις σφαγές με πολυβόλα των Ερυθρών Ταξιαρχιών της Ιταλίας, οι οποίες κράτησαν αιχμάλωτο τον πέντε φορές πρωθυπουργό για 55 ημέρες πριν τον υποβάλουν σε μια επαναστατική, λεγόμενη «λαϊκή δίκη» και τον εκτελέσουν το 1978. Θυμάστε την σχεδόν τριακονταετή εκστρατεία βομβιστικών επιθέσεων, απαγωγών και δολοφονιών της Φράξιας Κόκκινος Στρατός στη Γερμανία, δολοφονώντας δεκάδες και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους. Θυμάστε την οργάνωση της 17ης Νοεμβρίου στην Ελλάδα, τους μαρξιστές εξτρεμιστές που τρομοκρατούσαν την Αθήνα για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, συμπεριλαμβανομένου, παρεμπιπτόντως, του πυροβολισμού και θανάτου του αρχηγού του σταθμού της CIA της χώρας μου έξω από το σπίτι του μπροστά στα μάτια της συζύγου του καθώς επέστρεφαν σπίτι από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Και εδώ στην Αμερική θυμόμαστε. Θυμόμαστε την ίδια βασιλεία θανατηφόρου τρόμου, που δικαιολογούνταν από τα ίδια συνθήματα, υποκινούμενη από τις ίδιες κακές ιδέες. Θυμόμαστε το Weather Underground, που βομβάρδισε το Πεντάγωνο, που βομβάρδισε το Υπουργείο Εξωτερικών και βομβάρδισε το Καπιτώλιο. Θυμόμαστε τον Μαύρο Απελευθερωτικό Στρατό, που σκηνοθέτησε ένοπλες ληστείες και εκτέλεσε αστυνομικούς από κοντινή απόσταση. Θυμόμαστε τον Συμβιωτικό Απελευθερωτικό Στρατό, που πυροβόλησε μέχρι θανάτου έναν διευθυντή δημόσιου σχολείου με σφαίρες με κούφια μύτη γεμάτες με κυάνιο. Σε μια περίοδο 18 μηνών μεταξύ 1971 και 1972, το FBI κατέγραψε περίπου 2.500 βομβιστικές επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος, με ρυθμό σχεδόν πέντε την ημέρα. Το συντριπτικό μερίδιο αυτής της βίας προήλθε από αριστερούς εξτρεμιστές. Μεταξύ 1970 και 1980, το 93% των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Δύση προήλθε από την άκρα εξτρεμιστική αριστερά.

Αυτοί είναι αριθμοί που θα σοκάρουν τους περισσότερους Αμερικανούς σήμερα, επειδή μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι αυτό το είδος πολιτικής βίας απλώς δεν υπάρχει ή υπερβάλλεται. Αλλά υπάρχει, και στην πραγματικότητα την υποτιμούμε, και τα έθνη μας φέρουν τα σημάδια που το αποδεικνύουν.

Και σήμερα, αντιμετωπίζουμε ένα νέο κύμα αυτού του παλιού κακού. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μερίδιο των αριστερών τρομοκρατικών επιθέσεων και σχεδίων έχει αυξηθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Στη Γερμανία, η βία της άκρας αριστεράς έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% μόνο τον τελευταίο χρόνο. Στην Ελλάδα, περισσότερο από το 80% της ριζοσπαστικής βίας καθοδηγείται πλέον από ακροαριστερούς και αναρχικούς παράγοντες. Αυτά δεν είναι αφηρημένα στατιστικά στοιχεία.

Οι Αμερικανοί έχουν δει τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί – μια ολοκληρωτική επίθεση εναντίον των αξιωματικών μετανάστευσης, επιθέσεις ελεύθερων σκοπευτών, εκρηκτικά, ένοπλες ενέδρες. Ένας τρανς δράστης ανοίγει πυρ εναντίον καθολικών μαθητών δημοτικού σχολείου καθώς προσεύχονται, με το όπλο του σημαδεμένο με συνθήματα όπως «Πού είναι ο Θεός σας τώρα;». Ένα στέλεχος υγειονομικής περίθαλψης εκτελέστηκε εν ψυχρώ στους δρόμους. Πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας ενός εν ενεργεία προέδρου. Και η δολοφονία του μεγαλύτερου συντηρητικού ακτιβιστή μιας γενιάς, ενός άνδρα που τυχαίνει να είναι και σύζυγος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ μιλούσε σε ένα πλήθος μαθητών.

Αυτό είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό κακό. Πάντα καθοδηγείται από ένα μίσος πάνω απ’ όλα, ένα μίσος για τον ίδιο τον πολιτισμό. Είναι μια εξέγερση των χειρότερων ενάντια στους καλύτερους, μια εξέγερση των αδύναμων και των δειλών ενάντια στους δυνατούς και τους καλούς. Διαπράττεται από εκείνους που δεν μπορούν να χτίσουν, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν, που δεν μπορούν να επιτύχουν σπουδαία πράγματα, και παίρνουν εκδίκηση από τον κόσμο για την ανεπάρκειά τους επιδιώκοντας να καταστρέψουν όσους μπορούν. Αυτό είναι η ριζοσπαστική αριστερά. Μπορεί να φοράει διάφορα συνθήματα και ιδεολογίες σε κάθε τόπο και χρόνο. Μπορούν να αυτοαποκαλούνται αντικαπιταλιστές ή αντιιμπεριαλιστές ή κομμουνιστές ή αναρχικοί ή μαρξιστές. Αλλά ο θεμελιώδης χαρακτήρας είναι πάντα ο ίδιος. Είναι πάντα ο ίδιος.

Είναι μια δηλητηριώδης δυσαρέσκεια καλυμμένη με τη γλώσσα της ισότητας, της δικαιοσύνης και της απελευθέρωσης, μια συντριπτική ανάγκη να γκρεμίσουμε ό,τι έχουν χτίσει οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, να καταστρέψουμε ό,τι είναι όμορφο και ό,τι είναι σωστό για λογαριασμό ανθρώπων που είναι γεμάτοι μόνο ασχήμια και δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν στον κόσμο. Μέσω της βίας και του τρόμου, επιδιώκουν για άλλη μια φορά να επιβάλουν την ασχήμια τους σε όλους μας. Το παλιό δόγμα ήταν λάθος. Το παλιό δόγμα ήταν λάθος. Τίποτα από αυτά δεν καθοδηγείται από τον ιδεαλισμό. Δεν είναι ουτοπικό. Στην πραγματικότητα, είναι το αντίθετο.

Μία από τις επικρίσεις που ακούτε μερικές φορές για τον κομμουνισμό, για παράδειγμα, είναι ότι ακούγεται καλός στη θεωρία, αλλά ποτέ δεν λειτουργεί στην πράξη. Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι αλήθεια. Ο κομμουνισμός δεν ακούγεται καλός στη θεωρία. Ο κόσμος που οραματίζεται για όλους μας είναι μικρός, επίπεδος, γκρίζος, ισοπεδωμένος από κάθε εξαίρεση, στραγγισμένος από όλα τα καλά και ευγενή στην ανθρώπινη ψυχή. Ο κόσμος που οραματίζεται είναι ένας κόσμος χωρίς θάρρος, ένας κόσμος χωρίς δημιουργικότητα ή φιλοδοξία, ένας κόσμος χωρίς ήρωες ή δόξα ή σπουδαίους σκοπούς για τους οποίους να αγωνιστούμε, χωρίς – έναν κόσμο χωρίς θαύματα, χωρίς μύθους, χωρίς ανθρώπους που ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους για να κάνουν απίστευτα και εξαιρετικά πράγματα. Και ο κόσμος που οραματίζεται ο κομμουνισμός είναι ένας κόσμος χωρίς Θεό.

Για αυτούς τους αρχιτέκτονες της επαναστατικής βίας, το μεγαλοπρεπές επίτευγμα του πολιτισμού μας – γι’ αυτούς είναι μια αφόρητη ταπείνωση, μια υπενθύμιση για το τι δεν μπορούν να κάνουν και μια υπενθύμιση για το τι δεν μπορούν να είναι. Έτσι, επιλέγουν αντ’ αυτού να καταστρέψουν. Επιτίθενται σε αγωγούς. Επιτίθενται σε σιδηροδρόμους. Επιτίθενται σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και εργαστήρια, στα φυσικά ενσαρκωμένα σύμβολα της εξουσίας, της εφεύρεσης και της επιτυχίας. Αυτή είναι η φύση της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Περιφρονούν τη Δύση επειδή η Δύση είναι μεγάλη.

Αυτό είναι ένα διεθνές συνέδριο επειδή αντιμετωπίζουμε μια διεθνή – αντιμετωπίζουμε μια διεθνική απειλή. Δεν πρόκειται για ξεχωριστά και απομονωμένα κύτταρα. Είναι διασυνδεδεμένα δίκτυα. Δεν αναγνωρίζουν τα σύνορά μας. Στην πραγματικότητα, δεν πιστεύουν στο ίδιο το έθνος-κράτος. Συντονίζονται, επικοινωνούν, ταξιδεύουν, εκπαιδεύονται και δρουν από κοινού, μοιράζοντας την ίδια υποδομή, μοιράζοντας τους ίδιους εχθρούς, μοιράζοντας την ίδια αποστολή. Οι μαχητές της Antifa και οι σύντροφοί τους ταξιδεύουν από όλη την Ευρώπη και την Αμερική για να συμμετάσχουν στις επιθέσεις ο ένας του άλλου, να διοχετεύσουν προπαγάνδα και εκπαιδευτικό υλικό και να στοχεύσουν πληροφορίες μέσω κοινών κρυπτογραφημένων καναλιών, κινούμενοι μέσα από υπόγεια δίκτυα ασφαλών κατοικιών και χρηματοδότησης, και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους μέσω διεθνικών κεφαλαίων.

Και συνεργάζονται με εχθρικά ξένα κράτη που μοιράζονται την αποστολή τους, όπως αυτό του Ιράκ – ιρανικά δίκτυα πληρεξουσίων που συνδέονται ολοένα και περισσότερο στενά με αριστερές μαχητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Το εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών και ιδεολογίας του κουβανικού καθεστώτος βοήθησε στην οικοδόμηση της άκρας αριστεράς στη χώρα μας και στο ημισφαίριό μας, και παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ακροαριστερές ομάδες και κινήματα σε όλη τη Δύση και πέρα ​​από αυτήν.

Οι σημερινοί ακροαριστεροί τρομοκράτες μπορούν να συγκεντρώσουν χρήματα σε μια χώρα. Μπορούν να φιλοξενήσουν τις επικοινωνίες τους σε μια δεύτερη χώρα. Μπορούν να εκπαιδευτούν σε μια τρίτη χώρα. Μπορούν να στρατολογήσουν μαχητές σε μια τέταρτη χώρα και στη συνέχεια να χτυπήσουν μαζί έναν στόχο σε μια πέμπτη χώρα. Έτσι, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή μαζί. Είτε θα συνεργαστούμε πέρα ​​από τα σύνορά μας είτε οι τρομοκράτες θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τα χάσματα μεταξύ τους.

Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, για πρώτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομούν την υποδομή, τη συνεργασία και τη στρατηγική για να νικήσουν τη μάστιγα της ακροαριστερής τρομοκρατίας. Ο Πρόεδρος υπέγραψε το Προεδρικό Υπόμνημα Εθνικής Ασφάλειας αριθ. 7, το οποίο σκιαγραφεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διερεύνηση και την εξάρθρωση των τρομοκρατικών δικτύων Antifa και των συμμάχων τους. Τον περασμένο Νοέμβριο, το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τέσσερις βίαιες ακροαριστερές εξτρεμιστικές ομάδες ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις και σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες ονομασίες.

Τον Δεκέμβριο, ανακοινώσαμε το πρόγραμμα «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη», προσφέροντας έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που διαταράσσουν τη χρηματοδότηση αυτών των ομάδων. Τον Μάιο, διοργανώσαμε το πρώτο Εργαστήριο Επιβολής του Νόμου κατά της Τρομοκρατίας, στο οποίο συμμετείχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και οι ομολόγοι τους στις χώρες-εταίρους μας, για να χαρτογραφήσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές για την εξάρθρωση αυτών των δικτύων. Το επόμενο εργαστήριο θα συνδιοργανωθεί με τους εταίρους μας στη Γερμανία. Ο συνασπισμός που χτίζουμε μαζί ήδη αποδίδει καρπούς και είμαστε εδώ σήμερα για να βασιστούμε σε αυτό το έργο.

Μπορούμε – και πρέπει – να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε αυτήν την απειλή και να ανοικοδομήσουμε την αντιτρομοκρατική μας αρχιτεκτονική για να την καταπολεμήσουμε. Όπως ακριβώς έχουμε κάνει μαζί στο παρελθόν, τώρα πρέπει να το κάνουμε ξανά μαζί. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και πληροφοριών, μέσω συντονισμένης στρατηγικής επιβολής του νόμου, μέσω οικονομικής στόχευσης και αναστάτωσης, θα διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα τούβλο-τούβλο. Είναι καιρός οι λαοί του πολιτισμένου κόσμου να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, να σταθούν ενωμένοι ενάντια σε αυτό το επαπειλούμενο σκοτάδι και να αγωνιστούν – να αγωνιστούν για ό,τι μας ανήκει.

Είναι εύκολο να καταστρέψεις σπουδαία πράγματα· είναι πολύ πιο δύσκολο να τα φτιάξεις. Οι εχθροί του πολιτισμού είναι ικανοί μόνο για το πρώτο. Είναι ικανοί μόνο να καταστρέψουν σπουδαία πράγματα. Το μόνο που ξέρουν είναι καταστροφή. Αλλά έχουμε χτίσει σπουδαία πράγματα μαζί. Το έχουμε κάνει ξανά και ξανά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τώρα πρέπει να το κάνουμε.

Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Kαι τώρα θέλω να σας παρουσιάσω κάποιον με τον οποίο συνεργάζομαι πολύ στενά και υπήρξε ηγέτης σε αυτόν τον τομέα. Είναι ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού και ένας από τους βασικούς συμβούλους του Προέδρου Τραμπ. Επίσης, ηγείται όλων των πρωτοβουλιών μας για την εσωτερική ασφάλεια και κατανοεί αυτό το ζήτημα πιθανώς το ίδιο καλά με οποιονδήποτε στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Στίβεν Μίλερ.