Ουκρανία – Ελλάδα 82-76: Ήττα στη Ρίγα και δυσκολεύει ο δρόμος για το Μουντομπάσκετ

Με ήττα άρχισε η Εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, καθώς η Ουκρανία επικράτησε με 82-76 στη Ρίγα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρέμεινε σε απόσταση διεκδίκησης κατά το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, χωρίς όμως να καταφέρει να προσπεράσει στο καθοριστικό φινάλε.

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Η Ουκρανία έκλεισε μπροστά τις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, με την Ελλάδα να γνωρίζει μια ήττα που δυσκολεύει την προσπάθειά της για την κατάληψη μίας από τις τρεις προνομιούχες θέσεις του ομίλου.

Πίσω με πέντε πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο

Οι Ουκρανοί μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 24-19.

Η Εθνική βελτίωσε την εικόνα της στο δεύτερο δεκάλεπτο και περιόρισε τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο 40-37.

Παρά την αντίδρασή της, δεν κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση, με την Ουκρανία να διατηρεί τον έλεγχο του σκορ.

Διατήρησε το προβάδισμα η Ουκρανία

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι σημείωσαν 24 πόντους έναντι 22 της Ελλάδας και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 64-59.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε να πιέζει και παρέμεινε κοντά στο σκορ, ωστόσο η Ουκρανία βρήκε τις απαραίτητες λύσεις και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

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Το τελικό 82-76 έδωσε στους Ουκρανούς μια σημαντική νίκη στη μάχη της πρόκρισης και άφησε την Ελλάδα με ρεκόρ 3-4 στον όμιλο.

Πρώτος σκόρερ ο Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 17 πόντους, μοιράζοντας παράλληλα 8 ασίστ.

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε με 16 πόντους, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου πρόσθεσε 13.

Για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Ολεξάντρ Κόβλιαρ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μαξίμ Σούλγκα πέτυχε 14 πόντους και ο Σβι Μίχαϊλιουκ 13.

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Επόμενος αντίπαλος η Ισπανία

Η Εθνική καλείται πλέον να στρέψει άμεσα την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:00, στο Telekom Center Athens, και αποκτά αυξημένη βαθμολογική σημασία μετά την ήττα στη Ρίγα.

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Τα δεκάλεπτα

24-19, 40-37, 64-59, 82-76

Οι σκόρερ της Ελλάδας

Καλάθης 17, Ντόρσεϊ 16, Μήτογλου 13, Κ. Αντετοκούνμπο 6, Παπανικολάου 5, Τολιόπουλος 5, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Καραγιαννίδης 3, Λαρεντζάκης 3, Καλαϊτζάκης 2, Νετζήπογλου 2.