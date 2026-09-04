Νέα κόντρα κυβέρνησης – Τσίπρα: «Είπαμε και μια… υπερβολή, για να περάσει η ώρα»

Σε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η συζήτηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την κυβέρνηση να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα αιχμηρές ανακοινώσεις.

Η ΕΛ.Α.Σ. απάντησε στην κυβερνητική κριτική για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών, επισημαίνοντας ότι το σχέδιό της αφορά ολόκληρη την τετραετία 2027–2030 και θα εφαρμοστεί σταδιακά, σύμφωνα με τα ετήσια δημοσιονομικά περιθώρια.

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Ακολούθησε νέα παρέμβαση κυβερνητικών πηγών, οι οποίες κατηγόρησαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας.

ΕΛ.Α.Σ.: «Οι αριθμοί έχουν σημασία, οι προτεραιότητες ακόμη μεγαλύτερη»

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη χαρακτηρίζει βιαστική και πρόχειρη την κριτική της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι παρουσιάστηκε ως «αποκάλυψη» κάτι που αναφέρεται ήδη από την πρώτη σελίδα του προγράμματός της.

«Μεγάλη η ανακάλυψη ότι ένα τετραετές πρόγραμμα έχει τέσσερα χρόνια εφαρμογής και ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σωρεύονται αντί να εξαφανίζονται κάθε Δεκέμβριο», αναφέρει δηκτικά.

Όπως υποστηρίζει η ΕΛ.Α.Σ., η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στις πολιτικές προτεραιότητες και όχι μόνο στους αριθμούς. Τονίζει ότι το οικονομικό και κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδέχεται ως κανονικότητα τη φθηνή εργασία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη συνεχή πίεση στους μισθούς.

Στόχος του σχεδίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να ενισχυθεί η θέση της εργασίας, να αυξηθεί το μερίδιό της στο παραγόμενο εισόδημα και να διανεμηθούν δικαιότερα τα οφέλη της ανάπτυξης.

Η αντιπαράθεση για το κοινωνικό κράτος

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ακόμη ότι η υποχώρηση της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής φροντίδας και της προστασίας των πολιτών δεν αποτελεί μονόδρομο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.

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Αντιπαραβάλλει στα κυβερνητικά επιδόματα την πρότασή της για ένα «σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων», με ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, καθολική πρόσβαση και ενίσχυση των εισοδημάτων.

«Όσο η κυβέρνηση μοιράζει αποσπασματικά επιδόματα για να μετριάζει τις συνέπειες των πολιτικών της, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τους όρους που γεννούν την ανασφάλεια και τις ανισότητες», σημειώνει.

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Τα έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καλεί την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα εάν τάσσεται υπέρ ή κατά:

Της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής

Της δωρεάν μετακίνησης στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τους μόνιμους κατοίκους

Της κατάργησης της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις

Του μηδενισμού της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα

Της αύξησης των αποδοχών εκπαιδευτικών και νοσηλευτικού προσωπικού

Της υποτροφίας των 500 ευρώ για φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους

Η ΕΛ.Α.Σ. επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμά της θα υποβληθεί προς αξιολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, καλώντας την κυβέρνηση μέχρι τότε να επιδείξει «λιγότερη δραματοποίηση και προσεκτικότερη ανάγνωση».

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Κυβερνητικές πηγές: «Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση»

Η νέα απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. προκάλεσε την άμεση αντίδραση κυβερνητικών πηγών, οι οποίες επανήλθαν με ιδιαίτερα οξύ ύφος.

«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: “Είπαμε και μια… υπερβολή, για να περάσει η ώρα”», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι δεν δόθηκε απάντηση «για την ταμπακιέρα» και συγκεκριμένα για τον ισχυρισμό τους ότι άλλα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του και άλλα περιλαμβάνονται στο γραπτό κείμενο του προγράμματος.

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται μετά την πρώτη κυβερνητική αντίδραση για το κόστος των εξαγγελιών Τσίπρα, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι το πρόγραμμα δεν έχει παρουσιαστεί με οικονομικά συνεπή τρόπο.

«Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες», κατέληξαν οι κυβερνητικές πηγές.