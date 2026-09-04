Σίντι Κρόφορντ: “Μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου” – Η ανάρτηση για τα γενέθλια της Κάια Γκέρμπερ

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ η οποία της μοιάζει εκπληκτικά, την Πέμπτη (3/9) έκλεισε τα 25 της χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλιά της, το παγκοσμίου φήμης μοντέλο θέλησε και δημόσια να της ευχηθεί μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Χρόνια πολλά για τα 25α γενέθλια στο (όχι και τόσο) μωρό μου, Κάια Γκέρμπερ. Είσαι πολύ πιο ώριμη από την ηλικία σου και γεμάτη συμπόνια, καλοσύνη και αγάπη. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Είμαι πάντα τόσο περήφανη για σένα!”, έγραψε χαρακτηριστικά η Σίντι Κρόφορντ.