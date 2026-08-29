Σκληρή απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα: «Αβάσιμοι και απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο»

Σε αυστηρό τόνο απάντησε η Αθήνα στην Άγκυρα, απορρίπτοντας ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του το Σάββατο 29 Αυγούστου, υπογραμμίζει ότι η επανάληψη των ίδιων θέσεων από την Τουρκία δεν τους προσδίδει νομική βάση ή οποιαδήποτε υπόσταση.

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Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο απορρέει από τις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης.

«Δεν αποκτούν νομικό έρεισμα με την επανάληψη»

Η ελληνική απάντηση ήρθε μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το νέο χωροταξικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η Ελλάδα.

Η Άγκυρα επανέφερε τις γνωστές αιτιάσεις της για περιοχές του Αιγαίου, συνδέοντάς τες αυτή τη φορά με τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τη βιομηχανία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για επανάληψη ενός ισχυρισμού χωρίς νομική θεμελίωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση.

Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό».

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Οι διαδοχικές αντιδράσεις της Τουρκίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία αντιδρά στην ανακοίνωση ελληνικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου.

Είχαν προηγηθεί ανάλογες τοποθετήσεις της Άγκυρας για τα χωροταξικά πλαίσια που αφορούν τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να απορρίπτει και τότε τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

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Η Αθήνα διαμηνύει ότι ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός ασκείται με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις ισχύουσες Συνθήκες, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η επαναφορά των ίδιων αιτιάσεων δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο.