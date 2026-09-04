Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Άνω Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Το μήνυμα του 112

«Πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή απομάκρυνσης κατοίκων.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.