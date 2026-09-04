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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση. Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες και τρία εναέρια μέσα, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Άνω Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Το μήνυμα του 112

«Πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή απομάκρυνσης κατοίκων.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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