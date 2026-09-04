Άδωνις Γεωργιάδης: Άμεσο σχέδιο για τις καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις 800 ασθενών

Άμεσο σχέδιο για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις μεταγγίσεις ασθενών με θαλασσαιμία καταρτίστηκε έπειτα από ευρεία σύσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Τη σχετική ενημέρωση έκανε μέσω ανάρτησής του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι στο νοσοκομείο μεταγγίζονται συνολικά 800 πάσχοντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρεία σύσκεψη στο νοσοκομείο

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η πρόεδρος και ο επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), ο διοικητής και η αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου, καθώς και η διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Παρόντες ήταν επίσης οι διευθυντές των δύο μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας, η διευθύντρια και η προϊσταμένη του Τμήματος Αιμοδοσίας.

Αντικείμενο της πολύωρης συνάντησης αποτέλεσε η πλήρης καταγραφή της κατάστασης σχετικά με την κάλυψη των μεταγγισιακών αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία.

Καθημερινή συνεργασία ΕΚΕΑ και γιατρών

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού Υγείας, το ΕΚΕΑ θα βρίσκεται σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και το Τμήμα Αιμοδοσίας.

Στόχος είναι να εξομαλυνθεί το ταχύτερο δυνατό ο ρυθμός των μεταγγίσεων και να σταματήσει άμεσα η ταλαιπωρία των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα στο “Παίδων Αγία Σοφία” έλαβε χώρα ευρεία και πολύωρη σύσκεψη μεταξύ του ΕΚΕΑ, εκπροσωπούμενου από την πρόεδρο και τον επιστημονικό διευθυντή, του διοικητή και της αναπληρώτριας διοικήτριας του νοσοκομείου, της διευθύντριας της Ιατρικής Υπηρεσίας, των διευθυντών των δύο μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας, καθώς και της διευθύντριας και της προϊσταμένης του Τμήματος Αιμοδοσίας.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με την κάλυψη των μεταγγισιακών αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία, ενώ καταρτίστηκε άμεσο σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων, καθώς στο Παίδων μεταγγίζονται 800 πάσχοντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΕΚΕΑ, σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και την Αιμοδοσία, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη εξομάλυνση του ρυθμού των μεταγγίσεων, ώστε να παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των πολυμεταγγιζόμενων».