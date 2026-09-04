Χατζηδάκης πριν από τη ΔΕΘ: Παρεμβάσεις για παιδιά, νέα ζευγάρια και πρώτη κατοικία

Νέες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και τη διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Μιλώντας στο συνέδριο της «Ημερησίας», με τίτλο «Redefining Growth in Southeastern Europe», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιέγραψε τις βασικές κατευθύνσεις του κυβερνητικού σχεδιασμού για το δημογραφικό, τη στέγη και τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια.

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Εθνική στρατηγική για το δημογραφικό

Ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε την παρουσίαση μιας εθνικής στρατηγικής δημογραφικής αναγέννησης, η οποία θα κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες:

Τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών

Την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή

Όπως ανέφερε, το δημογραφικό αποτελεί μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, με τις σχετικές παρεμβάσεις να εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός.

Πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να περιγράφει ένα πλέγμα παρεμβάσεων για την αύξηση της προσφοράς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται:

Διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών

Ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά

Ειδικές στεγαστικές παρεμβάσεις για εργαζομένους πρώτης γραμμής

Ο Κωστής Χατζηδάκης δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής ή τα κριτήρια των νέων μέτρων, τα οποία αναμένεται να εξειδικευτούν μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας.

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Οι παρεμβάσεις θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση:

Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Των ελεύθερων επαγγελματιών

Των συνταξιούχων

Των οικογενειών με παιδιά

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αναμένονται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της έναρξης της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.