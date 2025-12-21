Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: "Ξεπεράσαμε το ρεκόρ όλων των εποχών στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών"

Σημαντική επιτυχία για το 2025

Γεωργιάδης: “Ξεπεράσαμε το ρεκόρ όλων των εποχών στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών”
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ρεκόρ σημείωσαν οι μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στη χώρα μας το 2025, με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Χ αυτή την επιτυχία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Πριν από 12 χρόνια, κατά την πρώτη μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας, η αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με είχε παρακινήσει να ξεκινήσουμε την καμπάνια για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Έτσι έγινα και εγώ από τότε δότης. Έκτοτε η προσπάθεια μεγάλωσε και ήδη εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών ως δότες μυελού των οστών.

Σήμερα με τον Υφυπουργό Υγείας @mthemisto πήραμε μια πρωτοβουλία και συνεχίσαμε αυτή την δράση. Φέτος ξεπεράσαμε το ρεκόρ όλων των εποχών μας στις Μεταμοσχεύσεις αλλά στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον. Σας ευγνωμονώ όλες και όλους που έχετε γίνει δότες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

