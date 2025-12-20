Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το Σάββατο 13 έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψής του, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε νοσοκομειακές μονάδες στη Νέα Υόρκη και είχε επαφές με μέλη του Κογκρέσου και με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στη Νέα Υόρκη ήταν το «Memorial Sloan Kettering» (MSK), το κορυφαίο ογκολογικό κέντρο παγκοσμίως. Για την Ελλάδα ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας είναι η συνεργασία του Κέντρου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του Global Paidiatric Cancer Program το οποίο ήδη χρηματοδοτείται με 25 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στη συνεργασία και στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε λίγους μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφτηκε την «Northwell Labs», το μεγαλύτερο εργαστηριακό δίκτυο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Μετά την επίσκεψη του ο Υπουργός δήλωσε: «Η εμπειρία από την Northwell Labs επιβεβαιώνει ότι όταν το δημόσιο σύστημα υγείας έχει όραμα, δεδομένα και συνεργασίες μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη. Αυτό ακριβώς είναι και το στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε και στην Ελλάδα. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που αξιοποιεί την τεχνολογία, συνεργάζεται με την έρευνα και ανοίγεται στην διεθνή καινοτομία με τελικό κριτήριο την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αυτό τον δρόμο ακολουθούμε.

Για αυτό και κάνουμε αυτές τις επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε πως σε αυτή την σπουδαία χώρα έχουν καταφέρει να εισάγουν καινοτόμες λύσεις στα νοσοκομεία τους και σε συστήματα υγείας τους παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στον ασθενή. Ιδιαίτερα στη Northwell Labs είδαμε της τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα για τις διαγωνιστικές εξετάσεις, την ταχύτητα με την οποία μπορούν να γίνονται, το κόστος το οποίο μπορεί να μειώνεται και κυρίως την ακρίβεια στα αποτελέσματα σε εξαιρετικά εξειδικευμένες εξετάσεις παντός είδους ακόμη και γονιδιακές. Πιστεύω ότι με τέτοιου τύπου δράσεις και ιδέες θα μπορέσουμε να περάσουμε το ελληνικό σύστημα υγείας σε ένα ανώτερο επίπεδο. Η Ελλάδα μπορεί και θα γίνει μέρος της παγκόσμιας συζήτησης για την υγεία του μέλλοντος».

Επόμενος σταθμός του κ. Γεωργιάδη ήταν το «Mount Sinai Health System» στη Νέα Υόρκη, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα παγκοσμίως, όπου είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου David Reich. Στο επίκεντρο της συζήτησής τέθηκε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης υγείας, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στο τέλος της συνάντησης ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για το πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την κλινική απόφαση, να βελτιώσει τη ροή εργασίας και να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον ασθενή χωρίς να θυσιάζεται η ανθρώπινη επαφή και η εμπιστοσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει την σχέση γιατρού-ασθενούς. Συζητήσαμε επίσης τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων, της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της ανθρώπινης εποπτείας πάνω σε αλγοριθμικές προτάσεις. Αυτή η επίσκεψη βεβαιώνει κάτι το οποίο πιστεύω ακράδαντα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό στολίδι αλλά εργαλείο που όταν εφαρμοστεί σωστά και με ηθική υπευθυνότητα μεταμορφώνει την υγειονομική περίθαλψη προς όφελος των πολιτών.

Η Ελλάδα μας έχει όλες τις δυνατότητες, επιστημονικό δυναμικό, κλινικές δομές και όραμα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης. Η εμπειρία και η φιλοσοφία συνεργασίας που είδα σήμερα στο Mount Sinai με εμπνέουν και με ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το Νοσοκομείο «Mount Sinai» στην Αστόρια, το βασικό νοσοκομείο της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη όπου τον υποδέχτηκαν εξέχοντα μέλη της ελληνικής κοινότητας, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης καθώς και μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου. Ο Υπουργός αφού ξεναγήθηκε στο νοσοκομείο, συνομίλησε με Έλληνες ασθενείς και με το προσωπικό του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού «ServiceNow», Nick Tzitzo. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκανιδέες καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας της εταιρίας με την Ελλάδα για τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας στην υγεία. Ο Υπουργός Υγείας συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΣΕΛΛΑΣ», Άγγελο Στεργίου. Η εταιρία «ΣΕΛΛΑΣ» ιδρύθηκε ως μία μικρή start up φαρμακευτική εταιρία στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί ένα μεγάλο εύρος των κλινικών της ερευνών στο Νοσοκομείο «Αττικόν», παρέχοντας έτσι προνομιούχα πρόσβαση θεραπειών, σε Έλληνες ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεωργιάδης ήταν κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People μαζί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Albert Bourla, στο πλαίσιο των εορτασμών της εβραϊκής εορτής «Χανουκά» (Hanukkah) στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στις ΗΠΑ ήταν η Ουάσινγκτον. Ο κ. Γεωργιάδης επισκέφτηκε το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών όπου συναντήθηκε με τους βουλευτές GusBilirakis, Brad Schneider, Νικόλ Μαλλιωτάκη, MikeHaridopolos και MorganGriffith. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Julie Rayman από την American Jewish Committee και η Ρούτι Κόραν από την Πρεσβεία του Ισραήλ.

Ο Υπουργός είχε μια ουσιαστική συζήτηση για τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας, ΗΠΑ και Ισραήλ καθώς και τη συνεργασία των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιακή υγεία, την έρευνα και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Επίσης, συζητήθηκε ιδιαίτερα για το πώς μπορεί η Ελλάδα να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της υγείας και στη φαρμακευτική βιομηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την παραμονή του στην Ουάσινγκτον, ο κ. Γεωργιάδης πραγματοποίησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ελληνικής καταγωγής Επιστημονικό Σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, MichaelKratsios. Μετά την συνάντηση ο Υπουργός δήλωσε: «Η συζήτησή μας ήταν εξαιρετικά ουσιαστική και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή αξιοπιστία στο διεθνές περιβάλλον. Οι Έλληνες της διασποράς όταν βρίσκονται σε θέση ευθύνης και αγαπούν την πατρίδα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμες γέφυρες συνεργασίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτικών εξελίξεων».

Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσία της Προξένου, Ιφιγένειας Καναρά, συναντήθηκε με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην κυτταρική και αναγεννητική ιατρική και εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στη χώρα μας. Ο Υπουργός συναντήθηκε επίσης και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών της ευρύτερης Νέας Υόρκης. Οι γιατροί είχαν την ευκαιρία να ευχαριστήσουν τον Υπουργό για την αλλαγή στη νομοθεσία που αφορά την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών τους καθώς και τη δυνατότητα να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο, όπου τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επαφών που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ, ενώ έλαβε την ευλογία του και αντάλλαξαν εορταστικές ευχές ενόψει των Χριστουγέννων.