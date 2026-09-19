Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,3% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.ΑΣ. με 15,8% – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», η οποία δημοσιεύεται το Σάββατο (19/9).

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. με 15,8%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%.

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Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛ.ΑΣ. διαμορφώνεται στις 14,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απόσταση ΕΛ.ΑΣ. – ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 2,7 μονάδες.

Η εκτίμηση ψήφου

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη μέτρηση της GPO:

Νέα Δημοκρατία: 30,3%

ΕΛ.ΑΣ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 13,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

Φωνή Λογικής: 4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,8%

ΜέΡΑ25: 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Νίκη: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο κόμμα: 4,7%

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, η ΕΛ.ΑΣ. 13,5% και το ΠΑΣΟΚ 11,2%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,6%, το ΚΚΕ με 7,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,2%.

Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά καταγράφονται στο 1%.

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 13,7%.

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Ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα για το 62,2%

Στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η ακρίβεια βρίσκεται στην πρώτη θέση με 62,2%.

Η διαφθορά ακολουθεί με 17,9%.

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Στο 49,6% η προτίμηση για αυτοδύναμη κυβέρνηση

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει η επόμενη κυβέρνηση.

Το 49,6% δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και εάν για να προκύψει χρειαστούν δεύτερες εκλογές.

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Αντίθετα, το 47,6% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Στην περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας, το 52,1% απαντά ότι πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ενώ το 43,6% προτιμά άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής.

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Τι απάντησαν για τις προτάσεις της ΔΕΘ

Η GPO κατέγραψε επίσης τις απαντήσεις των πολιτών για όσα παρουσίασαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ.

Στο σχετικό ερώτημα, το 28,5% απαντά ότι πείστηκε περισσότερο από τις προτάσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 15,5% από εκείνες του Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού με 2,2% αντίστοιχα.

Τι δείχνει η μέτρηση για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν και πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 9,5% απαντά «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό, ενώ το 89,2% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό.

Σε διαφορετικό ερώτημα για το ποιος εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, το 34,1% επιλέγει τον Κώστα Καραμανλή, το 27,9% τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 11,9% τον Αντώνη Σαμαρά.