Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,3% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.ΑΣ. με 15,8% – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛ.ΑΣ. στην εκτίμηση ψήφου της GPO – Τι απαντούν οι πολίτες για αυτοδυναμία, ΔΕΘ και καταλληλότερο πρωθυπουργό.
Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», η οποία δημοσιεύεται το Σάββατο (19/9).
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. με 15,8%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%.
Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛ.ΑΣ. διαμορφώνεται στις 14,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απόσταση ΕΛ.ΑΣ. – ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 2,7 μονάδες.
Η εκτίμηση ψήφου
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη μέτρηση της GPO:
- Νέα Δημοκρατία: 30,3%
- ΕΛ.ΑΣ.: 15,8%
- ΠΑΣΟΚ: 13,1%
- Ελληνική Λύση: 8,9%
- ΚΚΕ: 8,7%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,8%
- ΜέΡΑ25: 2,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%
- Νίκη: 1,2%
- Νέα Αριστερά: 1,2%
- Άλλο κόμμα: 4,7%
Η πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, η ΕΛ.ΑΣ. 13,5% και το ΠΑΣΟΚ 11,2%.
Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,6%, το ΚΚΕ με 7,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,2%.
Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά καταγράφονται στο 1%.
Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 13,7%.
Ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα για το 62,2%
Στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η ακρίβεια βρίσκεται στην πρώτη θέση με 62,2%.
Η διαφθορά ακολουθεί με 17,9%.
Στο 49,6% η προτίμηση για αυτοδύναμη κυβέρνηση
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει η επόμενη κυβέρνηση.
Το 49,6% δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και εάν για να προκύψει χρειαστούν δεύτερες εκλογές.
Αντίθετα, το 47,6% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.
Στην περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας, το 52,1% απαντά ότι πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ενώ το 43,6% προτιμά άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Τι απάντησαν για τις προτάσεις της ΔΕΘ
Η GPO κατέγραψε επίσης τις απαντήσεις των πολιτών για όσα παρουσίασαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ.
Στο σχετικό ερώτημα, το 28,5% απαντά ότι πείστηκε περισσότερο από τις προτάσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 15,5% από εκείνες του Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.
Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού με 2,2% αντίστοιχα.
Τι δείχνει η μέτρηση για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά
Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν και πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Το 9,5% απαντά «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό, ενώ το 89,2% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό.
Σε διαφορετικό ερώτημα για το ποιος εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, το 34,1% επιλέγει τον Κώστα Καραμανλή, το 27,9% τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 11,9% τον Αντώνη Σαμαρά.
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