Φρέντι Μπελέρης για Κασιδιάρη: «Άστοχη η αποστροφή μου, την ανακαλώ» – Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Στην ανάκληση της επίμαχης αναφοράς του για τον Ηλία Κασιδιάρη προχώρησε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Φρέντι Μπελέρης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είπε σε συνέντευξή του στο One.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φρέντι Μπελέρης χαρακτηρίζει «άστοχη» τη συγκεκριμένη αποστροφή του και δηλώνει ότι την ανακαλεί.

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Η τοποθέτησή του έρχεται μετά την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση την άμεση αποδοκιμασία του Φρέντι Μπελέρη για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Ήταν άστοχη και την ανακαλώ»

Ο Φρέντι Μπελέρης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ στρέφεται στη συνέχεια κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής του.

«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει», σημειώνει.

Μπελέρης: «Δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη»

Ο Φρέντι Μπελέρης επιχειρεί παράλληλα να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στον Ηλία Κασιδιάρη.

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«Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, τα όσα είπε αποτελούν έκφραση της «σταθερής προσήλωσής» του στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

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Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει ότι αυτή είναι και η διαχρονική στάση του, δηλώνοντας ότι στέκεται απέναντι «σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες».

Τι είχε πει για τον Ηλία Κασιδιάρη

Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη συνέντευξη του Φρέντι Μπελέρη στο One και συγκεκριμένα από αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη.

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Ο ευρωβουλευτής είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ο Κασιδιάρης είναι «από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του», φράση που προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις «επικίνδυνες απόψεις» και ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τον ευρωβουλευτή της ΝΔ. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποτελούν θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

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Η αναφορά του Μπελέρη στη Χρυσή Αυγή

Στη νέα του τοποθέτηση ο Φρέντι Μπελέρης αναφέρεται και στη Χρυσή Αυγή, συνδέοντας τη θέση του με τις ενέργειες κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Δηλώνει «υπερήφανος» που ανήκει σε μία παράταξη επί των ημερών διακυβέρνησης της οποίας, όπως αναφέρει, συγκεντρώθηκαν οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη Δικαιοσύνη, εξασφαλίστηκε αίθουσα για τη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής και άλλαξε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ευρωβουλευτής καταλήγει στην ανάρτησή του σημειώνοντας:

«Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη».

Η νέα δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τι ισχύει για το ενδεχόμενο πολιτικής επιστροφής του, με τον συνταγματολόγο Κώστα Μποτόπουλο να εξηγεί τα νομικά εμπόδια που υφίστανται.