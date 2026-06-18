Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τόσο τη στρατηγική που ακολουθεί όσο και τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνέντευξή του στο Action24, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως «Μακιαβέλι», ενώ για ορισμένα πρώην στελέχη και συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πολιτικά πρόσωπα χωρίς μέλλον, αποκαλώντας τους ουσιαστικά «πολιτικά μελλοθάνατους».

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«Ο Τσίπρας», είπε, «θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Δεν είμαστε τύραννοι. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Όποτε θέλει μας στέλνει στο σπίτι μας. Είναι το μεγάλο αφεντικό. Αμα θέλει το μεγάλο αφεντικό τον Τσίπρα, θα έχει τον Τσίπρα, άμα θέλει τη Ζωή θα έχει τη Ζωή, άμα θέλει τον Ανδρουλάκη θα έχει τον Ανδρουλάκη».

Για την στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα τόνισε: «Έχει και ταλέντο και άστρο. Έχω πει από την αρχή ότι ο κ. Τσίπρας που είναι ένας Μακιαβέλι, σε συσκευασία Τσίπρα, έστησε από την αρχή αυτή την ιστορία. Ποτέ δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραμέρισε, τους άφησε να σκοτωθούν, έτρωγε τον έναν μετά τον άλλον. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι παρουσιάζεται από το μιντιακό σύστημα ως μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα το 15% στις δημοσκοπήσεις και θέλω να υπενθυμίσω ότι 15,6% πήρε τις ευρωεκλογές ο Κασσελάκης. Γιατί για τον Στέφανο Κασσελάκη το 15,6% ήταν οικτρά αποτυχία και τον έφαγαν στο «μπουζουξίδικο» ενώ το 15% για τον Τσίπρα είναι επιτυχία; 15,6% έκανε σε μια μέρα και τόσο θα κάνει και σε 300 ημέρες, αυτό είναι το βεληνεκές του. Το ότι παρουσιάζει λοιπόν το 15% στις δημοσκοπήσεις ως μεγάλη επιτυχία ενώ το 17,8% στις εκλογές ήταν μεγάλη αποτυχία και το 15,6% του Κασσελάκη στις ευρωεκλογές αποτυχία αυτό είναι μιντιακή και επικοινωνιακή επιτυχία του Τσίπρα».

Για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και το ποιους θα κρατήσει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ: «Οι αριστεροί είναι ικανοί για την διάσπαση του ατόμου. Εγώ στο Άργος Ορεστικό έζησα το εξής: Ανακοίνωσαν πανυγεινομική κινητοποίηση για να με «υποδεχθούν» στην Καστοριά που είχα πάει για να εγκαινιάσω το Κέντρο Υγείας. Φτάνω εκεί και είναι οι διαδηλωτές. Τέσσερις από τη μια και πέντε έξι από την άλλη. Και τους πιάνω κουβέντα και συνειδητοποιώ ότι είναι 4+2. Δεν πήγαν να γίνουν έξι. Δεν μπορούσαν να συννενοηθούν ούτε γι’ αυτό. Είναι δυνατόν να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για διακυβέρνηση;»

Και κατέληξε: «Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Τα ¾ από αυτούς που βλέπετε δεν θα τους πάρει. Αντε να πάρει το Φάμελλο, τη Γεροβασίλη, τον Ζαχαριάδη. Γιατί αν πάρει πολλούς θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπετε είναι πολιτικά μελλοθάνατοι γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα. Το έχουν καταλάβει. Μόλις γίνουν εκλογές τελειώνει η καριέρα του Νίκου Παππά, της Ρένας Δούρου, του Παύλου Πολάκη. Όλοι αυτοί τελείωσαν δεν πρόκειται να ξαναβγούν».