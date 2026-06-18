Σε «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου προσανατολίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε μείζον θέμα για τις ελληνικές αρχές, την οικονομία της παράκτιας αλιείας αλλά και την ασφάλεια των λουόμενων εξελίσσεται η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου.

Το ξενικό αυτό είδος, που «μετανάστευσε» στα νερά της Μεσογείου, τείνει να κυριαρχήσει στις ελληνικές θάλασσες, ανατρέποντας τις ισορροπίες του οικοσυστήματος.

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Προκειμένου να αναχαιτιστεί η απειλή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται ένα δυναμικό σχέδιο ελεγχόμενης εξαλίευσης.

Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η παροχή οικονομικών κινήτρων στους επαγγελματίες ψαράδες, εφαρμόζοντας ουσιαστικά μια μορφή «επικήρυξης» για το επικίνδυνο ψάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thesspost, η Αθήνα μελετά στενά το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία εφαρμόζει ήδη παρόμοιο πρόγραμμα επιδοτήσεων.

Μάλιστα, για να στεφθεί το εγχείρημα με επιτυχία, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η αποζημίωση να ξεπεράσει τα 4,7 ευρώ ανά κιλό (ποσό που δίνεται στην Κύπρο), ώστε να αποτελέσει ισχυρό δέλεαρ για τους αλιείς.

Σημειώνεται ότι στα ελληνικά ύδατα το βάρος του λαγοκέφαλου κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 και 3 κιλών, αν και έχουν καταγραφεί «γίγαντες» που αγγίζουν ακόμη και τα 9 κιλά.

Γιατί χτυπάει «κόκκινο» ο συναγερμός

Ο λαγοκέφαλος, με καταγωγή από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, βρήκε στη Μεσόγειο έναν επίγειο παράδεισο, καθώς η απουσία φυσικών θηρευτών του επιτρέπει να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα.

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Οι συνέπειες για τους επαγγελματίες της θάλασσας είναι ήδη μεγάλες. Τα ισχυρά δόντια του ψαριού προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τα παραγάδια.

Οι ψαράδες βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται, καθώς ο λαγοκέφαλος εκτοπίζει τα εγχώρια εμπορεύσιμα είδη.

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Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικός αν καταναλωθεί, αν και οι ειδικοί καθησυχάζουν πως σπάνια εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς τους λουόμενους.

Τι αναφέρουν πηγές του Υπουργείου

Κύκλοι του Υπουργείου ξεκαθαρίζουν ότι η επιδότηση της αλιείας του δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά ένα εργαλείο ανακούφισης.

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Το πλάνο προβλέπει στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα εστιάζουν στις περιόδους αναπαραγωγής και στα σημεία μεγάλης συγκέντρωσης των πληθυσμών, ώστε να πληγεί το αναπαραγωγικό απόθεμα του είδους.

Το συνολικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό επιστημονική επεξεργασία από ιχθυολόγους, περιλαμβάνει:

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Συστηματική καταγραφή των συλλήψεων και χαρτογράφηση των περιοχών αναπαραγωγής.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την πλήρη ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων.

Αυστηρό πρωτόκολλο για την ασφαλή αποθήκευση, μεταφορά και τελική διαχείριση της βιομάζας.

Αν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραμένει ακόμα ανοιχτό, είναι σαφές ότι η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον τον λαγοκέφαλο ως ένα σύνθετο πρόβλημα που ήρθε για να μείνει.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από τη διάρκεια, την επιστημονική εποπτεία και τον συντονισμό, καθώς τα αποσπασματικά μέτρα δεν επαρκούν πλέον για την προστασία των ελληνικών θαλασσών.