Φρίκη στην Πάρο: Κρέμασαν σπάνια χελώνα ως διακοσμητικό σε εξώπορτα- Πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα είδη στον κόσμο

Ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάρο, όταν επισκέπτρια του νησιού εντόπισε μια θαλάσσια χελώνα κρεμασμένη έξω από την είσοδο κατοικίας.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσχεση του ζώου. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φέρεται να έδωσε δύο διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το πώς κατέληξε στην πόρτα η χελώνα, η οποία ανήκει σε ένα από τα πιο σπάνια είδη παγκοσμίως.

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Την ΜΚΟ Naxos island wildlife protection ενημέρωσε η επισκέπτρια, η οποία αναφέρει πως όταν έλαβαν τις φωτογραφίες με το ζώο «δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε: όχι μόνο κάποιος θεώρησε “διακοσμητικό” ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειτο για Γερακοχελώνα (Hawksbill – Eretmochelys imbricata), ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως Κρισίμως Κινδυνεύον (Critically Endangered)».

Ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και «μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις. Στην γυναίκα υποστήριξε ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου, ενώ αργότερα ανέφερε ότι του την είχε δώσει άτομο που πλέον έχει αποβιώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα, για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια αρχή».

Δικογραφία έχει σχηματισθεί για την υπόθεση, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.

«Η κατοχή τέτοιων ειδών δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική ούτε ανεκτή. Η μετατροπή ενός σπάνιου, προστατευόμενου ζώου σε “έκθεμα” δεν είναι μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και παράνομη. Ελπίζουμε η διερεύνηση της υπόθεσης να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της και να συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε παρόμοια περιστατικά να μην περνούν απαρατήρητα», καταλήγει η ανακοίνωση