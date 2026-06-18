Χαλκιδική: Σχεδόν ένα μήνα ήταν νεκρή στο σπίτι της η 83χρονη Γερμανίδα – Τι δείχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Φως στα αίτια του θανάτου της 83χρονης Γερμανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, ρίχνουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, απομακρύνοντας το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η άτυχη ηλικιωμένη εκτιμάται ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή περίπου ένα μήνα πριν από τον εντοπισμό της.

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Το μακάβριο θέαμα αντίκρισε η κόρη της, η οποία ταξίδεψε από τη Γερμανία όπου διαμένει μόνιμα, προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα της στην παραθεριστική τους κατοικία.

Η ίδια εντόπισε την 83χρονη αναίσθητη στο δάπεδο του σπιτιού, γύρω στις 14:10 μετά το μεσημέρι της Πέμπτης (18.06).

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη αυτοψία στη σορό, επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά ή άλλα μη εγκληματικά αίτια.