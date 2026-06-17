ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης με απόφαση Γεωργιάδη

Σε μια απρόσμενη διοικητική αλλαγή στην ηγεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προχώρησε το υπουργείο Υγείας, μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τη θέση του προσωρινού επικεφαλής του Οργανισμού αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Ζαμάνης.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ολοκληρώνεται η θητεία της απερχόμενης Διοικήτριας, Θεανώς Καρποδίνη, η οποία αποχωρεί επισήμως την προσεχή Παρασκευή, 19 Ιουνίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε το πλαίσιο της διαδοχής αλλά και τα επόμενα βήματα για την οριστική πλήρωση της θέσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: