Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, λέγοντας: «Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα εγώ. Μου αρέσει ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη να του έχουμε πει την πραγματικότητα και ας πάρει όποια απόφαση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν».

Μάλιστα τόνισε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως απέρριψε και τα σενάρια συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά «αν πήγαινε ποτέ το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα θα διασπάτο. Φαντάζεστε τον κύριο Βενιζέλο που πήγε ο κ. Τσίπρας να τον κλείσει φυλακή με τη Novartis και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει κυβέρνηση τον Τσίπρα; Εγώ δεν το φαντάζομαι».

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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Νίκου Παπανδρέου σχετικά με την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπου απέκλεισε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεωργίαδης είπε «δεν υπάρχει ούτε πρώτη ούτε δεύτερη. Υπάρχει μία εκλογική αναμέτρηση στην οποία ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα έχει και θα πρέπει όταν μπει στο παραβάν να ξέρει ότι κυβέρνηση συνεργασίας δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελεία».

Ως προς τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει, είπε «δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοια σενάρια και όταν τα λέγανε τα θεωρούσα κωμικά και γελοία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολοίπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι φαντασιώσεις θερινής νυκτός».

Έπειτα, σχολιάζοντας την εκτίμηση ότι τα πηγαίνει καλά δημοσκοπικά το νέο κόμματο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «δεν πάει καθόλου καλά. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό τέχνασμα ο κ. Τσίπρας και κατάφερε να έχει φύγει το ‘23 ως αποτυχημένος με 17,5 και να επιστρέφει το ‘26 ως επιτυχημένος με 15,5. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα ότι με 15,5 είσαι επιτυχημένος και με 17,5 αποτυχημένος, θα του πω μπράβο».

«Στην πραγματικότητα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η προσωπική πολιτική αποτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη, άφησε χώρο και επέστρεψε ο Τσίπρας. Η αποτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη θα διδάσκεται από τις πολιτικές επιστήμες γιατί ο άνθρωπος του δόθηκε μία ιστορικών διαστάσεων ευκαιρία, έγινε λόγω της διασπάσεως του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά. Είχε δύο χρόνια και, για να ξεκολλήσει τη βελόνα, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία Γερουλάνου και τώρα θυμήθηκε τώρα, τώρα που κατέβηκε ο Τσίπρας να χτυπήσει λίγο τον Τσίπρα. Μέχρι τώρα χτύπαγε μόνο Μητσοτάκη» προσέθεσε ο υπουργός.

«Επίσης θέλω να πω ότι είδα κάτι θετικό, γιατί δεν τα βλέπω όλα μαύρα. Είδα χθες αυτή την παρουσίασή του στη Δραπετσώνα, στο Κερατσίνι, που ήταν και ωραία στημένη για πρώτη φορά, το αναγνωρίζω αυτό, αλλά το κυριότερο δεν είπε καθόλου για υποκλοπές. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που τον άκουσα να λέει για τους νέους, για την ανεργία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή είναι σαν να ξύπνησε ξαφνικά από έναν λήθαργο και να κατάλαβε ότι το να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ διαφθορά, υποκλοπές, διαφθορά, υποκλοπές, δεν οδηγεί πουθενά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει τώρα. Είναι μια πρόοδος» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και τις αναφορές του στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο κύριος πρωθυπουργός μίλησε με σεβασμό προς τον κ. Σαμαρά. Ανέφερε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ασχέτως των όποιων αποφάσεων πάρει ο κύριος Σαμαράς, δεν σβήνει η ιστορία του κ. Σαμαρά ούτε ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας, την ώρα που κινδυνεύαμε να βγούμε εκτός Ευρωζώνης. Τα λέω αυτά προκαταβολικά για να μην έχουμε μεταξύ μας παρεξήγηση. Έχω πει ότι διαφωνώ απολύτως με ακραίους χαρακτηρισμούς κατά του κυρίου Σαμαρά και αυτό ισχύει ασχέτως των όποιων αποφάσεων πάρει ο κύριος Σαμαράς για το μέλλον του. Αυτά είναι καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Δεν αλλάζουν.

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Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα ότι, έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός από την Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχεις μία αυξημένη ευθύνη να μην την βλάψεις. Αλλά από εκεί και πέρα τι να πω; Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο έμπειρος από εμένα στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις».

Σε ό,τι αφορά την αιχμηρή κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, για τα εθνικά θέματα, με τη σημείωση ότι, δεν απαντά στους πρώην πρωθυπουργούς, μη αισθανόμενος ότι έχει το πολιτικό βάρος για να το κάνει, εξέφρασε ωστόσο τη γνώμη του για την εξωτερική πολιτική της χώρας, επισημαίνοντας ότι «καλύτερη εξωτερική πολιτική απ’ ό,τι έχει η Ελλάδα αυτή την περίοδο, δεν είχε ούτε μία φορά στα 200 χρόνια ελληνικού κράτους».

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«Η Ελλάδα είχε τον υπουργό Ενέργειάς της στην Ουάσιγκτον 4-5 μέρες τώρα να υπογράφει έναν σκασμό συμφωνίες που τη θέτουν στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Δύσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αίγυπτο και με το Κατάρ. Δηλαδή, με όλους σχεδόν τους γείτονές μας. Έχει εξοπλιστεί τα τελευταία επτά χρόνια κατά τρόπο πρωτοφανή και όταν θα έρθουν τα F-35, του χρόνου θα έχουμε πλέον πλήρη αεροπορική όχι υπεροχή, αλλά κυριαρχία στο Αιγαίο, κάτι που δεν είχαμε ούτε μία φορά στην ιστορία μας από την εποχή που εφευρέθηκαν τα αεροπλάνα. Θυμάστε ακόμα την εποχή του 7 προς 10 Ελλάδας-Τουρκίας; Πλέον η Ελλάδα έχει αεροπορική κυριαρχία. Ξέρετε τι θα πει αυτό; Ότι ό, τι πετάει το ρίχνουμε κι όπου θέλουμε βαράμε. Αυτό θα πει αεροπορική κυριαρχία. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα μπορεί από τη μέρα που θα έχουμε πλέον τα F-35 και μετά, ήδη δεν μπορεί πια σήμερα, να απειλήσει στρατιωτικά την Ελλάδα.

Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα για την Ελλάδα. Πρωτοφανή. Δεν λέω φυσικά ότι εμείς θα πάμε ποτέ να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία» προσέθεσε.

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Σχετικά με την πληροφορία που κυκλοφορεί ότι κατά κάποιο τρόπο ο Κώστας Καραμανλής θα υποστηρίζει το κόμμα Σαμαρά, εάν ανακοινωθεί, είπε «δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμανλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ και συκοφαντία εναντίον του, θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμανλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Δεν το ξεχνάει κανένας αυτό. Αν είναι δυνατόν».

Μιλώντας για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια. όπου και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την θεωρούν ως τον βασικό τους αντίπαλο στις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο» ενώ παρέθεσε ως επιχείρημα ότι και πριν από μία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε απόφαση και επιτρέπει το 2026-2027 αύξηση του ορίου δαπανών σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης 0,3% του ΑΕΠ, λόγω των συνεπειών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

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«Για να παίρνουν απόφαση για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Προφανώς το πρόβλημα είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα, ένα μήνα μπορεί να έχεις λίγο πιο πάνω, ένα μήνα να έχει κάποιος άλλος πιο πάνω. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και έχει προέλθει κυρίως τώρα αυτή τη φάση από τον πόλεμο στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ κτλ. Δεν είναι εγχώριο πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα.

Το μέσο εισόδημα των Ελλήνων παρά την ακρίβεια, έχει αυξηθεί σύμφωνα με όλους τους δείκτες» προσέθεσε.

Σε σχέση με τις παθογένειες του ελληνικού κράτους. , την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα το κύκλωμα που σχετιζόταν με τις πολεοδομίες, είπε χαρακτηριστικά «φαντάζομαι ότι πάλι όλοι πέσανε από τα σύννεφα που μάθανε ότι υπάρχουν περιπτώσεις διαφθοράς στο δημόσιο και στις πολεοδομίες. Είναι κάτι που σίγουρα κανείς δεν είχε ακούσει ποτέ».

Απαντώντας στο ότι όλα αυτά αποκαλύπτονται επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε «αυτό δεν είναι προς ψόγο. Αυτό είναι προς έπαινο. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μας διοίκηση της Αστυνομίας, το δικό μας Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνέλαβε τους διεφθαρμένους. Με συγχωρείτε, αυτό είναι προς ψόγο ή προς έπαινο;». Ερωτηθείς για τις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων, απάντησε «εγώ δεν καταδικάζω κανέναν άνθρωπο, δεν είμαι δικαστής. Άλλο λέω. Λέω ότι το κύκλωμα συνελήφθη και αποκαλύφθηκε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. (…) Δεν έχει κατηγορηθεί κανένας γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κατηγορηθεί κανένα πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τελεία. Αυτό είναι πολιτική σπέκουλα.

Η Ελληνική Αστυνομία, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, την οποία θέλω να ευχαριστήσω γιατί σε συνεργασία με τον ΕΟΦ χθες πιάσαμε ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα παραγωγής ναρκωτικών και παράνομων ουσιών στο Χαλάνδρι. Και είμαι πολύ ευτυχής γι’ αυτό, γιατί ξεκίνησε από τον ΕΟΦ και το δικό μας Υπουργείο η σχετική καταγγελία. Τους συλλάβαμε χθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Λοιπόν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δουλεύουν, τη διαφθορά την πολεμάμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει διαφθορά. Δεν είμαι αφελής. Προφανώς υπάρχει. Το θέμα είναι αν την πολεμάμε. Την πολεμάμε και πολύ, είναι η απάντηση».

Στα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική αναφορά στη δημιουργία 500 κλινών Ανακουφιστικής Φροντίδας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχει κανένα απολύτως πλαίσιο για την δημιουργία μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας «το οποίο είναι μεγάλο έλλειμμα για τη χώρα γιατί δικαιούνται οι άνθρωποι να φεύγουν με αξιοπρέπεια».

«Ετοιμάσαμε, ψηφίσαμε τον νόμο εκδίδεται τώρα το Προεδρικό Διάταγμα και στη συνέχεια θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική απόφαση που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές βάσει του οποίου μπορεί να ιδρυθεί μία Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό χώρο και τι είναι αυτή η μονάδα, τι πρέπει να παρέχει, ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει, γιατί αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Αφότου γίνει αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, θα ανακοινώσουμε και την πρώτη μεγάλη τέτοια μονάδα που θα φτιάξουμε στην Αττική. Θα ξεκινήσει η κατασκευή τους φέτος.

Ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μονάδες hospice, όπως λέγονται σε όλη την Ελλάδα. Κάποια κομμάτια των νοσοκομείων θα μεταμορφωθούν σε χώρους hospice. Και εξειδικευμένο προσωπικό».

Ο υπουργός μιλώντας για την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα νοσοκομεία που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου, είπε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, τονίζοντας ότι «ενώ εγώ το ζήτησα σχεδόν με την έναρξη της νέας μου θητείας και από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψα, χρειάστηκαν δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Γιατί είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσα σε ένα νοσοκομείο. Γιατί, η ιδιωτική συνταγογράφηση στο retail, που λέμε, στην αγορά, είναι μία απλή συνταγή που γράφει ο γιατρός. Στο νοσοκομείο πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή κατά την νοσηλεία του, εκεί τα φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, μπορεί να αλλάζει η θεραπεία, καμιά φορά παίρνεις ένα φάρμακο, δεν δουλεύει, σου βάζει ένα άλλο. Είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Συνδέεται αυτόματα με την αποθήκη του νοσοκομείου. Παρακολουθούμε ταυτόχρονα και την αποθήκη του φαρμακείου του νοσοκομείου. Άρα, θα έχουμε εικόνα πού πηγαίνει κάθε φάρμακο».

«Επίσης θέλουμε να βρούμε ένα πλαίσιο που θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Όταν δίνουμε τα ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα, αναφέρομαι και στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα φάρμακα υψηλού κόστους και τα νοσοκομειακά φάρμακα που δίνονται στα ιδιωτικά φαρμακεία, αν είναι δαπάνη του Δημοσίου, περισσεύουν αρκετά φάρμακα από αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο τι κάνεις τα φάρμακα αυτά. Περισσεύει και πετιέται. Τώρα φτιάχνουμε και το πλαίσιο όπου θα μπορούν τα φάρμακα αυτά να αποθηκεύονται και από άλλους χώρους και να χρησιμοποιούνται εφόσον έχουμε εξασφαλίσει την αποθήκευσή τους σε ασφαλείς συνθήκες.

Υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο που παρέλαβε πέρσι από τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα υψηλού κόστους, αντικαρκινικά, νοσοκομειακής χρίσης για να τα δώσει στους ασθενείς και οι δόσεις που τελικά πέταξε έχουν αξία 5.000.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να πετάμε έξω δημόσιο χρήμα, άρα και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί κι αυτό ρυθμίζεται τώρα» είπε στη συνέχεια.

Επιπλέον, μίλησε για τη δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής myHealth, να παρακολουθεί κανείς τις ώρες αναμονής στα ΤΕΠ.

«Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει αυτό, θα έχουμε την δυνατότητα η σύνδεσή του myHealth με το βραχιολάκι έτσι ώστε να μπορείς να ξέρεις όταν είσαι νοσοκομείο πόσο περιμένεις, αλλά ταυτόχρονα πριν πας στο νοσοκομείο θα μπορείς να βλέπεις τους μέσους χρόνους αναμονής εκείνη την στιγμή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου που θέλεις να πας.

Δηλαδή αν είσαι ένας περιπατητικός ασθενής, δεν λέω να τον πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προφανώς δεν είναι σε θέση να βλέπει εφαρμογές. Αλλά ένας ασθενής που ξυπνάει έχει έναν πόνο και λέει ας πάω στον Ευαγγελισμό, ας πάω στον Γεννηματά, αν πάω στην Αγία Όλγα, ας πάω σε ένα νοσοκομείο, πριν ξεκινήσει θα μπορεί να μπαίνει στο myHealth και να βλέπει, αν πας τώρα στον Ευαγγελισμό η μέση αναμονή πέντε ώρες, αν πας στην Αγία Όλγα είναι τόσες ώρες» ανέφερε σχετικά.

Σχετικά με τις ελλείψεις σε προσωπικό και το πώς προχωρούν οι προκηρύξεις, εξήγησε ότι «17 του μηνός θα ξέρουμε τι έχει γίνει γιατί στις 17 του μηνός κλείνει η πλατφόρμα. Προχθές που το κοίταξα, στις 1131 θέσεις που είχαμε βγάλει στον αέρα συνολικά, είναι και τα νησιά μέσα, είχαμε περίπου 1200 αιτήσεις. Αυτά συνήθως τροποποιούνται την τελευταία ημέρα στην πλατφόρμα. Πάρα πολλοί περιμένουν να πατήσουν το κουμπί λίγο πριν κλείσει η προθεσμία για να δουν που είναι οι κενές θέσεις και να επιλέξουν που θέλουν να βάλουν πρώτη προτεραιότητα. Άρα στις 17 του μηνός θα σας πω πως έχουν πάει αυτές οι προσκλήσεις. Είναι πάνω από το 100% κάλυψη. Είναι για 1131 θέσεις και έχουμε ήδη 1.300 κάτι, μοναδικούς αιτούντες».

Όσο αφορά το θέμα των απογευματινών χειρουργείων για το οποίο ορισμένοι γιατροί διαμαρτύρονται επιτακτικά, ότι όταν τελειώσουν οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης μετά θα επιστρέψει το πρόβλημα σε ό, τι αφορά τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία, απάντησε «πρώτα απ΄ όλα δεν μας είπαν ποτέ ένα μπράβο για τα απογευματινά χειρουργεία όλοι αυτοί που φωνάζουν γιατί χάρη στα απογευματινά χειρουργεία η λίστα αναμονής μηδενίστηκε. Στο νοσοκομείο που έγινε η φασαρία, ενώ το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης είχε λίστα αναμονής τη μέρα που πήγα 9.000 άτομα και τώρα είναι κάτω από 2.000. Και είχε αναμονή τέσσερα χρόνια και τώρα έχει αναμονή πέντε μήνες. (…)

Αυτή τη στιγμή το ταμείο ανάκαμψης τελειώνει, ισχύει. Το τι θα κάνουμε μετά δεν μπορώ να σας το πω γιατί αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί τόσο πολύ η λίστα που ούτως ή άλλως πια δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε άλλα απογευματινά χειρουργεία γιατί τα απογευματινά δωρεάν χειρουργεία με το ταμείο ανάκαμψης είχαν ως όρο να είναι η αναμονή πάνω από τέσσερις μήνες. Για ποιο λόγο έχει μπει αυτός ο όρος; Γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο ως τέσσερις μήνες δεν θεωρείται καθυστέρηση. Προσέξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πιά αναμονές πάνω από τέσσερις μήνες, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν βρίσκεις να κάνει απογευματινά χειρουργεία. Αν δε, το σύστημα δουλεύει σωστά πλέον στα πρωινά χειρουργεία με τον τρόπο που δουλεύει δεν υπάρχουν λίστες για να πάμε να κάνουμε το απόγευμα».