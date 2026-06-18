Ρόδος: Κατέρρευσε τμήμα οροφής στο νοσοκομείο λόγω διαρροής νερού – Το αποκαλυπτικό βίντεο του Σακελλαρίδη

Στο Νοσοκομείο Ρόδου προκλήθηκε σήμερα, Πέμπτη (18/06) ένα σοβαρό περιστατικό, όταν λόγω σπασμένου αγωγού υδάτων κατέρρευσε τμήμα της οροφής.

Λόγω του περιστατικού έχουν προκληθεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

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Η ανάρτηση του Γαβιρήλ Σακελλαρίδη

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ανήρτησε ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η ανησυχητική κατάσταση. Μάλιστα το βίντεο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινότητα.

Ωστόσο αυτή η κατάσταση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συντήρηση και την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών. Άμεσες ενέργειες απαιτούν οι πολίτες από τις αρχές, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές και να υπάρξει πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης γράφει στην ανάρτησή του: «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ‘Ανδρέας Γ. Παπανδρέου’, σήμερα, 18 Ιουνίου 2026.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η σημερινή κατάρρευση τμήματος της οροφής του Νοσοκομείου Ρόδου, όταν έσπασε αγωγός υδάτων.

‘Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς’ έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης πριν περίπου 20 μέρες αναφερόμενος στη νοσηλεία πολίτη στα Δωδεκανησα

Η ανακοίνωση του Γιαννάκου

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος έβαλε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου λέει:

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«Πανικός επικράτησε σήμερα πρωί στο νοσοκομείο Ρόδου.

Στο δεύτερο όροφο του νοσοκομείου είναι εγκατεστημένος ο ηλεκρομηχανολογικός εξοπλισμός.

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Οι αλλαγή των σωληνώσεων του νοσοκομείου είναι έργο απαραίτητο που εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε από το ταμείο ανάκαμψης.

Σήμερα πρωί άρχισαν να πέφτουν στο πρώτο όροφο τόνοι νερού από το δεύτερο όροφο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος της ψευδοροφής και να γεμίσει νερά η γαστρεντερολογική κλινική και έξω από τα χειρουργεία.

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Εσκασε το βεντιλατέρ που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψύξης των. κλιματιστικών μηχανημάτων. Καινούργιο μηχάνημα.Δεν κινδύνεψαν ασθενείς ή προσωπικό. Τα χειρουργεία λειτούργησαν κανονικά.

Τα νερά τα σκούπισαν και τώρα δουλεύουν τα συνεργεία να αποκαταστήσουν την ψύξη των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Η αλλαγή των σωληνώσεων είναι έργο που εκτελέστηκε μέσω του ταμείου ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

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Σαφώς πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τον εργολάβο.

Δεν μπορούμε όμως να πυροβολάμε τα έργα στα νοσοκομεία τα οποία γίνονται μέσω του ταμείου ανάκαμψης και. αλλάζουν την εικόνα των νοσοκομείων. Προσφέρουν πιο ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες περίθαλψης και εργασίας.

Δυστυχώς όμως δεν έχουμε χέρια να τα δουλέψουμε.

Γιαννάκος»