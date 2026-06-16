Ναύπλιο: Ανατροπή στον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας – “Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά” λέει ο Γεωργιάδης

Στην τραγωδία που αφορά τον θάνατο 55χρονης νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του το μεσημέρι της Τρίτης (16/6).

Αρχικά, αναφερόμενος στο γεγονός ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος είπε ότι η 55χρονη προπηλακίστηκε από Ρομά που κατέφτασαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο. Σύμφωνα όμως με τον προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γιώργου Μπαβέλλα, το περιστατικό της ανακοπής της νοσηλεύτριας δεν συνδέεται με τους Ρομά και τους συγγενείς τους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως», τονίζεται στην δήλωση του κ. Μπαβέλλα.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων υποστήριξε ακόμη ότι «είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή» προσθέτοντας ωστόσο ότι «η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Στην αναδημοσίευση της δήλωσης του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε «Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης και έκλεισε εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της 55χρονης.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες». Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 16, 2026

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».