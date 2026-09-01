Νέες αιχμές Γεωργιάδη για Σαμαρά: «Στον οίστρο δημιουργίας του κόμματός του»

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αντώνη Σαμαρά, μετά τη σκληρή κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός στην κυβέρνηση για τις επιλογές δήλωσης φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα τεχνικό λάθος που διορθώθηκε άμεσα και απέρριψε τον ισχυρισμό του Αντώνη Σαμαρά ότι πίσω από τη συγκεκριμένη επιλογή βρισκόταν μια συνειδητή κυβερνητική πολιτική.

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Παράλληλα, συνέδεσε την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού με τις συζητήσεις για τη δημιουργία νέου κόμματος και την πολιτική αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η νέα παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη σκληρή απάντησή του στο περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά. Τότε, με αφορμή δηλώσεις του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκου Τσούτσια, ο υπουργός Υγείας είχε δηλώσει ότι περίμενε «κάτι καλύτερο» από τον κ. Σαμαρά, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον του «δεν θα είναι καλή ιδέα».

«Αγαπημένε μου Πρόεδρε, ένα λάθος έγινε – Ψυχραιμία»

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι, μέσα στις λίγες ώρες που απαιτήθηκαν για να τροποποιηθεί η πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης.

«Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, πρόσθεσε:

«Όχι, αγαπημένε μου Πρόεδρε. Ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία».

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Η συγκεκριμένη αναφορά συνιστά νέα σαφή αιχμή του Άδωνι Γεωργιάδη για τις πολιτικές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν έντονες οι συζητήσεις για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν κρίνει ότι πρέπει.

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Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Τι είχε καταγγείλει ο Αντώνης Σαμαράς

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε τις επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο», οι οποίες εμφανίζονταν στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασφαλισμένους.

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Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για τη «woke ατζέντα» που, όπως υποστήριξε, έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία.

«Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή», ανέφερε, συνδέοντας το θέμα με το δημογραφικό και την ανάγκη στήριξης της οικογένειας.

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Ο κ. Σαμαράς κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «το μόνο “ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος».

Η εξήγηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η επίμαχη επιλογή είχε ενσωματωθεί από τον ανάδοχο που κατασκεύασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής προδιαγραφών ISO.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι πληροφορήθηκε το ζήτημα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία» και ζήτησε αμέσως ενημέρωση.

Όπως εξήγησε, έδωσε εντολή να τροποποιηθεί η πλατφόρμα, όχι για ιδεολογικούς λόγους ή για να περιοριστούν δικαιώματα, αλλά επειδή στη χρήση φαρμάκων η καταγραφή του φύλου μπορεί να έχει ιατρική σημασία.

Ο υπουργός τόνισε ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε άμεσα και ότι δεν υπήρχε πίσω από την επιλογή κάποια κυβερνητική ή ιδεολογική απόφαση.

«Θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε την ανάρτησή του με μία ευρύτερη πολιτική επίθεση κατά όσων, όπως ανέφερε, επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης.

«Μέχρι τις εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σπάσει κάθε ρεκόρ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τόσο την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά όσο και την ανακοίνωση του Κυριάκου Βελόπουλου, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέλεξε να επιτεθεί στον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτική υποκρισία».

Η αναφορά στη διανομή φαρμάκων στο σπίτι

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ενόχλησή του επειδή, όπως υποστήριξε, δεν έγινε αναφορά στην ουσία της υπηρεσίας διανομής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα σπίτια των ασθενών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση της υπηρεσίας τον Αύγουτο παρουσίασε αύξηση 90% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, απαλλάσσοντας τους δικαιούχους από την πολύχρονη ταλαιπωρία της παραλαβής των φαρμάκων τους.

Ο κ. Γεωργιάδης καταλόγισε στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κυριάκο Βελόπουλο ότι επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην πολιτική αντιπαράθεση και όχι στη λειτουργία της υπηρεσίας για τους ασθενείς.