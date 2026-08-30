Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη στο περιβάλλον Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις δηλώσεις του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια, για τη σημερινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας.

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ενόχλησή του για την αναφορά του κ. Τσούτσια στο «παλιό ΛΑΟΣ», τονίζοντας ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς είχε προσκαλέσει στη ΝΔ τον ίδιο, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι «οι προσωπικές επιθέσεις» εναντίον του «δεν θα είναι καλή ιδέα».

Τι δήλωσε ο Νίκος Τσούτσιας

Αφορμή για την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη αποτέλεσε η τοποθέτηση του Νίκου Τσούτσια στον ΣΚΑΪ.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες».

«Προσβάλλει τον ίδιο τον τότε πρόεδρο της ΝΔ»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν προσβάλλει τον ίδιο, αλλά τον Αντώνη Σαμαρά και τις επιλογές που είχε κάνει ως πρόεδρος της ΝΔ.

Όπως σημείωσε, ο πρώην πρωθυπουργός ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία τον ίδιο, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη. Υπενθύμισε, επίσης, ότι επί κυβέρνησης Σαμαρά ο ίδιος και ο κ. Βορίδης ανέλαβαν το υπουργείο Υγείας, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε τοποθετηθεί και στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

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«Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνει με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου», ανέφερε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας, είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τα εξής: “Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες”.

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Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον Αντώνη Σαμαρά περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του “σε ολίγον παλαιό ΛΑΟΣ” κ.λπ., για να “αποδείξει” ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της παράταξης, προσβάλλει όχι εμένα, προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη.

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Και όχι μόνον αυτό, αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μάς διόρισε και υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνει με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου.

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Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα…».