Μαρία Αντωνά: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι με τον Γιώργο Λιάγκα στο Saint-Tropez

Η Μαρία Αντωνά πέρασε ένα αρκετά γεμάτο Καλοκαίρι ταξιδεύοντας σε διάφορους προορισμούς τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδας, έχοντας φυσικά στο πλευρό της τον Γιώργο Λιάγκα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν το ζευγάρι πέρασε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στο Saint-Tropez.

Μάλιστα, η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε με τους followers της νέες φωτογραφίες από το ταξίδι, δίνοντας μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που έζησε στην Γαλλική Ριβιέρα. Βόλτες, εντυπωσιακά τοπία και καταγάλανα νερά αποτέλεσαν το σκηνικό για το τελευταίο ταξίδι του ζευγαριού πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα και στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

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Δείτε παρακάτω την σχεική ανάρτησή της:

“Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!”, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Αντωνά.