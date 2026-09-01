Υπουργείο Μετανάστευσης: “Απολύτως παραπλανητικό το βίντεο για δήθεν ασυνόδευτους ανηλίκους”

Την απάντησή του έδωσε το υπουργείο Μετανάστευσης σχετικά με ένα βίντεο που κυκλοφορεί, με δήθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει:

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Το βίντεο που κυκλοφορεί, με δήθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους, είναι απολύτως παραπλανητικό.

Σε καμία περίπτωση δεν αφορά δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν αφορά, επίσης, δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς οι συγκεκριμένες δομές ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρόκειται για δομή ισπανικής ΜΚΟ, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ από τους Έλληνες φορολογουμένους.

Από τη στιγμή, ωστόσο, που διαφαίνεται χρήση υποτιθέμενης δομής ανηλίκων από ενήλικες μετανάστες και επιχειρείται, με παραπλανητικό τρόπο, να μεταφερθεί ένα ψευδές μήνυμα σχετικά με την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, το βίντεο θα αποσταλεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικά αδικήματα από τους δημιουργούς του βίντεο και την εμπλοκή φυσικών προσώπων σε αυτά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι πλέον στην Ελλάδα πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος για την πιστοποίηση της ανηλικότητας και επομένως κανένας ενήλικος δεν δύναται να φιλοξενηθεί σε δομή ανηλίκων.