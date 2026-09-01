Ολλανδία: Ένας νεκρός και δύο αστυνομικοί τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο χωριό Οβεράσελτ, στην ανατολική Ολλανδία.

Η τοπική αστυνομία προχώρησε σε σειρά συλλήψεων, ενώ η υπόθεση ερευνάται για πιθανή σύνδεση με διαβόητο Ολλανδό βαρόνο των ναρκωτικών.

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Δέκα μασκοφόροι σε γειτονιά του χωριού

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Οβεράσελτ, κοντά στα σύνορα της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Αστυνομικοί και στελέχη της σήμανσης πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο της αιματηρής ανταλλαγής πυρών στο Οβεράσελτ της Ολλανδίας, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Πηγή φωτογραφίας: EPA / PERSBUREAU HEITINK

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τα οποία δημοσιοποίησε η εφημερίδα De Telegraaf, φέρεται να δείχνουν περίπου δέκα μασκοφόρους να κινούνται σε γειτονιά του χωριού.

Ορισμένοι από αυτούς εμφανίζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να φέρουν βαρύ οπλισμό.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών νοσηλεύονται, χωρίς η κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Φύλακας ασφαλείας ο νεκρός

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Gelderlander, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν φύλακας ασφαλείας του σπιτιού στο οποίο εκτυλίχθηκε η ένοπλη σύγκρουση. Αστυνομικοί και ιατροδικαστικοί ερευνητές συλλέγουν στοιχεία στο σημείο της αιματηρής ανταλλαγής πυρών στο Οβεράσελτ της Ολλανδίας, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Πηγή φωτογραφίας: EPA / ROB ENGELAAR

Στην ίδια κατοικία είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

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Οι Αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων ούτε έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τον ρόλο κάθε προσώπου στην υπόθεση.

Η πιθανή σύνδεση με τον Γιος Λάιντεκερς

Τοπικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν την επίθεση με τον Ολλανδό έμπορο ναρκωτικών Γιος Λάιντεκερς, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «Μπολ Γιος» ή «Γιος ο Μαγουλίτσας».

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Ο Λάιντεκερς συγκαταλέγεται στους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στην Ολλανδία και έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε διεθνές εμπόριο κοκαΐνης.

Die zijn niet opzoek naar de normale boer in Overasselt 🤷🏼‍♂️#schietpartij#overasselt pic.twitter.com/9o2NOdNG49 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 1, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε, ενώ δημοσιεύματα τον έχουν συνδέσει προσωπικά με την κόρη του προέδρου της χώρας, Τζούλιους Μάαντα Μπίο.

Η πιθανή σχέση του με το περιστατικό στο Οβεράσελτ δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την ολλανδική αστυνομία.

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«Δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους βία»

Στο αιματηρό συμβάν αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στο X ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, Νταβίν φαν Βέελ.

«Τι φρικτή βίαιη ενέργεια στο Οβεράσελτ! Δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους βία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Wat een afschuwelijk geweld in Overasselt. Er is een dode te betreuren. Daarnaast leef ik mee met de gewonde agenten en de omwonenden die dit hebben meegemaakt. Dit geweld tolereren we niet. De politie heeft aanhoudingen verricht en doet verder onderzoek.https://t.co/K5KfXE5myj— David van Weel (@ministerjenv) September 1, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες της επίθεσης, την ταυτότητα των ενόπλων και τα κίνητρα που οδήγησαν στην ανταλλαγή πυρών.