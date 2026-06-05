Αντώνης Σαμαράς για νέο κόμμα: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου – Θα τις ανακοινώσω όταν πρέπει»

Σε μια ομιλία γεμάτη πολιτικά μηνύματα και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, άνοιξε τα χαρτιά του από το Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Think Tank «Το Νόημα-Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του Αύριο», η συνολική του παρουσία και η στάση του σώματός του έδειχναν έναν πολιτικό έτοιμο να παραμείνει ενεργός στην πρώτη γραμμή, παρά την πρόσφατη διαγραφή του.

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Ερωτηθείς ευθέως για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος, ο κ. Σαμαράς επέλεξε μια άκρως αινιγματική πλην σαφή τοποθέτηση: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει».

Απαντώντας μάλιστα σε όσους τον προτρέπουν να αποσυρθεί λόγω ηλικίας, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προθέσεων: «Πολλοί λένε ρε Σαμαρά έφτασες 75 χρονών, πρωθυπουργός έγινες, έχεις τον προσωπικό σου πόνο, γιατί δεν κάθεσαι στη σύνταξή σου;

Ο αγώνας για τον τόπο σου, όμως δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη. Η πολιτική, όπως η φύση και η ιστορία, δεν αντέχουν τα κενά».

Μέτωπο κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας «συμπλεγματική» την απόφαση διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική του Μαξίμου, ενώ στο στόχαστρό του έβαλε και τον Αλέξη Τσίπρα, αναγνωρίζοντας προφανώς τη δυναμική που αναπτύσσει εκ νέου ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο τίτλος της ομιλίας του έδωσε το στίγμα της διπλής αυτής επίθεσης: «Ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα – Προκλητική σκηνοθεσία το όνομα ΕΛΑΣ του Τσίπρα».

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Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για προδοτική συμπεριφορά εξαιτίας της παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας στη γειτονική χώρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Τα καμπανάκια για την Κρήτη και την Οικονομία

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Σαμαράς εστίασε στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αλλοίωσης του χαρακτήρα του νησιού λόγω της έλλειψης υποδομών:

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«Η Κρήτη κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική κουβέντα. Είναι στο προσκήνιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθημερινές και δυστυχώς ανεξάντλητες καραβιές χιλιάδων παράνομων μεταναστών και βέβαια το πρόβλημα της δομής.

Εν αναμονή του ΒΟΑΚ συνεχίζονται τα δυστυχήματα και παρατηρείται τεράστια ερήμωση των χωριών σε όλο το νησί. Είδαμε και την αποχώρηση του TechMobil από τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα.

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Στο Καστέλι φτιάχνεται το μόνο διεθνές αεροδρόμιο στο οποίο δεν έχει σχεδιαστεί μέσο καθαρής δουλειάς για να εξυπηρετήσει χιλιάδες ταξιδιώτες που θα το χρησιμοποιήσουν. Προφανώς υπάρχουν και έργα που γίνονται. Δεν είναι όλα μαύρα.

Η γενική εικόνα όμως είναι ότι η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει τον ιδιαίτερο τρόπο οικονομίας και ζωής που είχε μέχρι τώρα, κινδυνεύει δηλαδή να μεταμορφωθεί σε ένα υπερφορτωμένο τόπο μαζικού τουρισμού χωρίς να έχει τις απαραίτητες υποδομές».

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Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο κύμα ακρίβειας, στα καύσιμα και στα ενοίκια, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις όπως:

Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Μείωση των φόρων στα καύσιμα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη σήμερα παρουσιάζει έλλειμμα ηγεσίας σε σχέση με το παρελθόν, πρότεινε τη στρατηγική ανάπτυξη σχέσεων της Ελλάδας με την αναπτυσσόμενη Ινδία και κάλεσε τη χώρα να αξιοποιήσει τις σπάνιες γαίες της, την ώρα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να ανοίξουν ενεργειακά κανάλια στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Σκληρή γλώσσα για την Εξωτερική Πολιτική

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής τόσο από τη σημερινή όσο και από την προηγούμενη κυβέρνηση, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και της Βόρειας Μακεδονίας:

«Εδώ στην Κρήτη, η Ελλάδα αμφισβητείται ανατολικά, βόρεια και προς το νότο με τη “γαλάζια μαύρη πατρίδα”. Διεκδικεί πια ανοιχτά το Μισό Αιγαίο την ώρα που όλη η θαλάσσια περιοχή μας είναι ανοιχτή.

Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί βήμα – βήμα σε βάθος χρόνου σχεδιασμούς δεκαετιών. Κάνει πάντα μακροπρόθεσμα σχέδια. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι επιβάλλεται να κινηθούμε πριν και όχι μετά από τις καινούργιες τουρκικές πολιτικές παρανομίας και προκλήσεων.

Πρέπει να προκαλέσουμε έκτακτη σύγκληση στην Ευρώπη με θέμα τιςς συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει το δικό της γεωπολιτικό ορίζοντα που είναι ταυτόχρονα και ορίζοντας της Ευρώπης.

Οι Τούρκοι ασελγούν την Αγία Σοφία. Έρχονται στο Αιγαίοι τα πλοία με τις τουρκικές σημαίες και κάνουν παρέλαση στα νησιά μας».