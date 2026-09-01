Σαμαράς: “Η woke ατζέντα είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή – Η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό”

Κριτική κατά του ΕΟΠΥΥ άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την υποχρεωτική επιλογή φύλου στην πλατφόρμα του Οργανισμού, ειδικά με τις επιλογές “Άλλο” και “Ακαθόριστο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς ανέφερε σε ανάρτηση στο facebook:

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“Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.