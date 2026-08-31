Γεωργιάδης για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία της Ελλάδας»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, με επίκεντρο τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας–Ισραήλ και την υπογραφή της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη από το βήμα της Βουλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για τη «σημερινή μεγάλη επιτυχία», όπως χαρακτήρισε τη συμφωνία.

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Η ένταση προκλήθηκε κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον υπουργό Υγείας επειδή, όπως υποστήριξε, θεωρεί σημαντικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από τα προβλήματα στον χώρο της Υγείας και των γιατρών επί θητεία.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους», συνδέοντάς την με την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής.

«Η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οιουδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και όσο και να προσπαθείτε εσείς του ΚΚΕ, όλο το καλοκαίρι, να χαλάσετε τη στρατηγική συμμαχία, με όλα τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, αυτή τη στρατηγική συμμαχία θα τη διατηρήσουμε», ανέφερε.

«Υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του προς το ΚΚΕ, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπηρετεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι αυτή εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

«Θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ούτε του σοβιετικού, ούτε του κομμουνιστικού, ούτε του προλεταριακού, ούτε του παλαιστινιακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ ως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα.

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Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά, την ικανοποίηση και την υποστήριξή του για τη συμφωνία που υπέγραψε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική και για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού η οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ», σημείωσε.

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Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία «πρέπει να επικροτήσει κάθε Έλληνας που έχει μυαλό».

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας–Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας της χώρας.