Μέγαρο Μουσικής: Το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Όλες οι μεγάλες παραστάσεις

Ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα, που συνδυάζει κλασική μουσική, σύγχρονη δημιουργία, χορό, τζαζ, θέατρο και εικαστικές τέχνες, παρουσιάζει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο.

Στη σκηνή του θα βρεθούν κορυφαίοι καλλιτέχνες και διεθνώς αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα και παραγωγές για διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα.

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Η έναρξη του Οκτωβρίου

Το Quatuor Modigliani – Κουαρτέτο Μοντιλιάνι εγκαινιάζει στις 7 Οκτωβρίου τον Κύκλο «Μπετόβεν 200».

Ακολουθεί, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 χρόνων του.

Ο Γιώργος Απέργης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες συνθέτες της εποχής μας, με το αφιέρωμα να αποτελεί ένα από τα κεντρικά γεγονότα της νέας σεζόν.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Ορχήστρα του Κλήβελαντ

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η πρώτη εμφάνιση της Cleveland Orchestra – Ορχήστρας του Κλήβελαντ στην Ελλάδα.

Το διάσημο αμερικανικό σύνολο θα εμφανιστεί στο Μέγαρο στις 21 Οκτωβρίου, υπό τη διεύθυνση του Franz Welser-Möst – Φραντς Βέλσερ-Μαιστ.

Στις 25 Οκτωβρίου, η βιολονίστρια Janine Jansen – Ζανίν Γιάνσεν συναντά επί σκηνής τον πιανίστα Denis Kozhukhin – Ντένις Κοζούχιν, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων.

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Η Πίνα Μπάους επιστρέφει στο επίκεντρο

Από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου, το Tanztheater Wuppertal Pina Bausch – Χοροθέατρο Βούπερταλ Πίνα Μπάους παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Vollmond».

Η παρουσία του ιστορικού γερμανικού συνόλου προσφέρει στο αθηναϊκό κοινό μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα του σύγχρονου χοροθεάτρου.

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Το ενδιαφέρον για το έργο της Πίνα Μπάους είναι έντονο και στη φετινή θεατρική περίοδο, όπως αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026-2027.

Billy Cobham και Ekep Nkwelle στο Jazz@Megaron

Η σειρά Jazz@Megaron φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες και σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Στις 14 Νοεμβρίου εμφανίζεται ο θρυλικός ντράμερ Billy Cobham – Μπίλλυ Κόμπαμ, ενώ στις 18 Νοεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει η Ekep Nkwelle – Εκέπ Ινκουέλλε, μία από τις ανερχόμενες παρουσίες της διεθνούς τζαζ σκηνής.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο κύκλος «Κυριακή Μεσημέρι στο Μέγαρο», ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ένα αγαπημένο μουσικό ραντεβού χάρη στην ώρα διεξαγωγής του και στη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.

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Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης

Ο Νοέμβριος ολοκληρώνεται στις 30 του μήνα με την εμφάνιση της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης.

Την ορχήστρα θα διευθύνει ο Petr Popelka – Πετρ Ποπέλκα, με σολίστ τον διακεκριμένο Ιάπωνα πιανίστα Mao Fujita – Μάο Φουτζίτα.

Η Καμεράτα και ο «Candide» του Μπέρνσταϊν

Leonard Bernstein: Candide. Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής. Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, 31/01/2026

Η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συναυλιών κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Κορυφαία στιγμή αποτελεί η παρουσίαση του «Candide» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

Χριστούγεννα στο Μέγαρο

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 5 Ιανουαρίου 2027, το Μέγαρο θα φιλοξενήσει έναν ευρύ κύκλο χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαφορετικές παραγωγές, μετατρέποντας και φέτος το Μέγαρο σε έναν από τους βασικούς πολιτιστικούς προορισμούς της Αθήνας κατά την περίοδο των γιορτών.

Δύο βραδιές για τον Διονύση Σαββόπουλο

Η νέα χρονιά αρχίζει με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο.

Η παραγωγή «Για τον Διονύση Σαββόπουλο» θα παρουσιαστεί στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2027, περιλαμβάνοντας δύο βραδιές αφιερωμένες στη μακρά διαδρομή και στο έργο του Έλληνα τραγουδοποιού.

Εικαστικά, όπερα και θέατρο

Το πρόγραμμα συμπληρώνει η έκθεση «ΑΦΑΛΕΣ» της Δανάης Στράτου, η οποία θα φιλοξενηθεί στο annexM από τις 8 Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, επιστρέφουν οι παραγωγές του Met HD Live και του National Theatre Live, μεταφέροντας στην Αθήνα σημαντικές παραστάσεις όπερας και θεάτρου από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς.

Ο κύκλος Megaron Plus ολοκληρώνει τον προγραμματισμό, διευρύνοντας το πεδίο των εκδηλώσεων πέρα από τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες.

Το νέο πρόγραμμα επιβεβαιώνει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Μεγάρου, με εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

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