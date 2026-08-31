Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: “Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών”

"Χαρακτήρισε αίσχος την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος"

ΠΑΣΟΚ: “Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών”
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Να εξηγήσει «πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας», καλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ.

   Σε ανακοίνωσή του σχετικά με συνέντευξη του υπουργού Υγείας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε “αίσχος” την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος» και σχολιάζει πως «από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο έχει ενοχλήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα η πρότασή μας». «Δήλωσε πως και εκείνος ήταν υπέρ του δικαιώματος προαίρεσης το 2017 αλλά “τώρα τα δάνεια πουλήθηκαν” και πλέον δε γίνεται», προσθέτει. Σχολιάζει ότι ο κ. Γεωργιάδης «προφανώς δεν έχει διαβάσει καν την πρόταση μας, γιατί αν την είχε διαβάσει θα γνώριζε τη διαδικασία που προτείνουμε να γίνει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο κ. Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία τότε έκαναν κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά τελικά ακολούθησαν πιστά την πολιτική Τσίπρα υπερ των funds». Καλεί δε τον υπουργό, «αντί να περιφέρει διάφορες ασυναρτησίες» -όπως αναφέρει-, «να μας εξηγήσει: πώς κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών; Πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας;».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛ.Α.Σ.: Ομολογία Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά – Αντί για κυρώσεις απλώς ενημερώνουμε την Ε.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ομολογία Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά – Αντί για κυρώσεις απλώς ενημερώνουμε την Ε.Ε.

Το κόμμα Τσίπρα καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε η περίοδος των ήρεμων νερών για «γεωπολιτική και διπλωματική αναβάθμιση της Ελλάδας», αλλά καταγράφηκε «ραγδαία αναβάθμιση της Τουρκίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛ.Α.Σ.: Ομολογία Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά – Αντί για κυρώσεις απλώς ενημερώνουμε την Ε.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ομολογία Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά – Αντί για κυρώσεις απλώς ενημερώνουμε την Ε.Ε.

Το κόμμα Τσίπρα καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε η περίοδος των ήρεμων νερών για «γεωπολιτική και διπλωματική αναβάθμιση της Ελλάδας», αλλά καταγράφηκε «ραγδαία αναβάθμιση της Τουρκίας.