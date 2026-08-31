Γεωργιάδης: “Η πρόταση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος είναι αίσχος”

Έκπληκτος δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στον ΣΚΑΙ 100.3 όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

«Την διάβασα και ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος. Εγώ έχω πει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αξίζει σεβασμού. Για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έφαγε πολύ πολιτικό ξύλο, έχασε στελέχη, ποσοστά κλπ. Άρα, υπέστη θυσία το ΠΑΣΟΚ για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Η πρόταση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος είναι αίσχος. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει πει», διερωτήθηκε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

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Στην συνέχεια είπα πως ο κ. Ανδρουλάκης εισηγείται στα σοβαρά στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει το 30% του χρέους, όχι των προσαυξήσεων και των τόκων, αν πληρώνεις το 70%, να διαγράφεται, πρόσθεσε. «Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, να παρουσιάζει νόμο σεισάχθειας τύπου Τσίπρα του 2015. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι Τσίπρας του 2015. Ούτε καν Τσίπρας του 2026» είπε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ERT News επανήλθε στο θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος θα πληρώσει στο ακέραιο τις οφειλές του όταν ξέρει ότι αν δεν τις πληρώσει θα του χαρίσουν το 30%; Για ποιο λόγο θέλετε» είπε απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, «να τινάξετε την Ελλάδα στον αέρα; Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό; Εάν υποτεθεί ότι ψηφιζόταν ένας τέτοιος νόμος στην ελληνική Βουλή, ξέρετε που θα πήγαιναν τα επιτόκια δανεισμού της χώρας; Θα ήμασταν ξανά εκτός αγορών το επόμενο δευτερόλεπτο».