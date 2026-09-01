Ειρήνη Αγαπηδάκη: “Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αλλάζουν την υγεία”

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έκανε έναν απολογισμό των δράσεων και των έργων που υλοποιήθηκαν στον τομέα της υγείας, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Αγαπηδάκη αναφέρεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που, όπως σημειώνει, αλλάζουν το μοντέλο της υγειονομικής φροντίδας, με έμφαση στην πρόληψη, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την τηλεϊατρική, την παιδική παχυσαρκία και την ψυχική υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Πάνω από 6,8 εκατ. πολίτες

«Η χώρα δεν είχε οργανωμένο σύστημα πρόληψης, με αποτέλεσμα η υγεία να εξαρτάται από το πορτοφόλι κάθε πολίτη» αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός, παρουσιάζοντας το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ως το πρώτο σύστημα πρόληψης που είχε ποτέ η Ελλάδα με δωρεάν εξετάσεις για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καρκίνο του παχέος εντέρου, καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αναβάθμιση των κέντρων υγείας, με την κ. Αγαπηδάκη να επισημαίνει ότι στα περισσότερα κέντρα υγείας της χώρας δεν είχε γίνει η παραμικρή εργασία από τότε που συστάθηκαν τη δεκαετία του 1980. «Απαξιωμένες υποδομές, απαρχαιωμένος εξοπλισμός, μοντέλο φροντίδας που δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα του σήμερα».

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αναφέρει η κ. Αγαπηδάκη «ενισχύσαμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με προσωπικό και αναβαθμίσαμε τις υποδομές για να έχει κάθε πολίτης ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα».

Ειδικότερα τα στοιχεία αναφέρουν 156 κέντρα υγείας ανακαινισμένα σε όλη τη χώρα, 312 μονάδες χρόνιων παθήσεων σε όλη τη χώρα, σύγχρονος ιατροτεχνολογικος εξοπλισμός για όλα τα κέντρα υγείας της χώρας μας, εκπαίδευση 7.000 επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ σε όλη τη χώρα σε σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και προαγωγής υγείας, αναμόρφωση της λειτουργίας της ΠΦΥ σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: ανάπτυξη προτυποποημενων ψηφιοποιημένων ενιαίων διαδικασιών φροντίδας.

Τηλεϊατρική και Κινητές Ομάδες Υγείας

«Οι κάτοικοι που ζουν στην περιφέρεια και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγεία», αναφέρει στην ανάρτησή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Στόχος των παρεμβάσεων ήταν να περιοριστούν οι ανισότητες στην πρόσβαση των κατοίκων της περιφέρειας και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αναπτύχθηκε με 305 σταθμούς ιατρού-ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού-συμβούλου, 3.000 συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας. Παράλληλα, τα στοιχεία αναφέρουν ότι αναπτύχθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη απομακρυσμένη υπηρεσία που φέρνει τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη, οι Κινητές Ομάδες Υγείας ενισχύθηκαν με 180 ιατρικά κλιμάκια, υπήρξαν πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό σε όλη τη χώρα, πάνω από 800 σημεία παρέμβασης κάθε μήνα σε όλη τη χώρα, πάνω από 15.000 πολίτες έχουν εξεταστεί κατ’ οίκον σε όλη τη χώρα, πάνω από 70.000 έχουν εξεταστεί συνολικά το τελευταίο έτος.

Στο επίκεντρο η παιδική παχυσαρκία

Στον απολογισμό περιλαμβάνεται και η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. «Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην παιδική παχυσαρκία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποκτούν γρηγορότερα ασθένειες όπως υπέρταση, διαβήτη και υπερχοληστεριναιμία. Η παχυσαρκία εντοπίζεται συχνότερα στα φτωχότερα νοικοκυριά» σημειώνει η κ. Αγαπηδάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσθέτει ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα ανέπτυξε ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας και «από ουραγός γίναμε παράδειγμα προς μίμηση. Η χώρα μας τιμήθηκε με βραβείο από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για αυτή τη δράση και το Προλαμβάνω».

Σύμφωνα με στοιχεία, η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας σημείωσε: 130.000 δωρεάν υγιεινά γεύματα στα σχολεία της χώρας, πάνω από 20 τόνοι φρούτων και λαχανικών διανεμήθηκαν σε οικογένειες με οικονομική δυσκολία πρόσβασης σε αυτά, πάνω από 100.000 παιδιά έκαναν δωρεάν άθληση, περισσότερα από 1.900 παιδιά με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία έλαβαν δωρεάν εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη και 8 στα 10 έχουν πλέον φυσιολογικό βάρος και βελτιωμένη υγεία, 1.100 παιδίατροι και επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν στην έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας, 99.328 μαθητές συμμετείχαν στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Ταξίδι της Τροφής» που έτρεξε σε 1.625 σχολεία της χώρας, και πλέον θεσμοθετείται επίσημα και αξιοποιείται από όλα τα σχολεία της πατρίδας μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας

Η ανάρτηση αναφέρεται ακόμη στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, με δράσεις για την υγεία των κοριτσιών, την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων και την ψυχική υγεία των εφήβων.

«Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε την Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας σε τρεις άξονες: α) προαγωγή υγείας των κοριτσιών, β) ενίσχυση των θετικών γονεϊκών δεξιοτήτων των γονιών, γ) δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εφήβους και νέους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, 237.133 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα προαγωγής υγείας και της υγιεινής της περιόδου σε 2.521 σχολεία της χώρας μας. Διανεμήθηκαν δωρεάν περισσότερα από 15 εκατ. προϊόντα περιόδου στο σύνολο των κοριτσιών στη χώρα μας από την πέμπτη Δημοτικού έως την τρίτη Γυμνασίου. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το πρόγραμμα υποστήριξης των γονιών σε θετικές γονεϊκές δεξιότητες Positive Parenting Programme – Triple P που αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, από 231 κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και ωφελήθηκαν 6.513 οικογένειες από τις δωρεάν συμβουλευτικές συνεδρίες και τα σεμινάρια. Ακόμη, ιδρύθηκε το πρώτο Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού νέων στην Ελλάδα και ήδη πάνω από 500 οικογένειες, έφηβοι και νέοι έχουν λάβει βοήθεια από το κέντρο με δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας κάθε είδους. Επίσης, πάνω από 3.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε εργαστήρια ψυχικής ενδυνάμωσης μέσω της μουσικής, με τη στήριξη ειδικών ψυχικής υγείας και τη συμμετοχή καλλιτεχνών που αφιέρωσαν χρόνο και δημιουργικότητα στα παιδιά.

Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Τέλος, η αναπληρώτρια υπουργός αναφέρεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν πλέον να έχουν συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα παραπεμπτικά, τις ιατρικές πληροφορίες και τις εικόνες των απεικονιστικών εξετάσεών τους. «Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο, φέρνοντας την υγεία σε κάθε σπίτι» σημειώνει η κ. Αγαπηδάκη, ευχαριστώντας την ομάδα που εργάστηκε για την υλοποίηση των δράσεων από το 2022 και υπογραμμίζοντας «Αποδείξαμε στην πράξη πως ό,τι λέμε το κάνουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε».