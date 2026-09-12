Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής σε ηλικία 79 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος και πρώην βουλευτής του ΚΚΕ, έπειτα από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε μακρά παρουσία στο κομμουνιστικό κίνημα, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη και εξορίστηκε επανειλημμένα για την πολιτική του δράση.

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Από την Κοζάνη στη Νεολαία ΕΔΑ

Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της πόλης, εργαζόμενος παράλληλα. Είχε δουλέψει επίσης ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Το 1962 οργανώθηκε στη Νεολαία ΕΔΑ, ενώ μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ήταν γραμματέας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη στην Καστοριά.

Οι συλλήψεις και οι εξορίες από τη δικτατορία

Με την επιβολή της δικτατορίας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εξορία. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου πέρασε από τη Γυάρο, το Λακκί της Λέρου, τον Ωρωπό και τη Μακρόνησο.

Μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε τη δράση του μέσα από τις παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ.

Τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στη Γυάρο, από όπου απολύθηκε μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Η πορεία του στο ΚΚΕ, την ΚΝΕ και τη Βουλή

Τον Μάιο του 1978, στο 10ο Συνέδριο του ΚΚΕ, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

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Από το 1979 έως το 1986 διετέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Είχε επίσης μακρά παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξε επικεφαλής της «Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας» και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ενώ εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

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Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε διατελέσει και βουλευτής Β’ Αθηνών με το ΚΚΕ, εκπροσωπώντας το κόμμα σε διαδοχικές κοινοβουλευτικές περιόδους.