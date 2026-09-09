Μαζωνάκης: Εξετάζεται ο γιατρός – «Η άδεια ήταν απλού παθολογικού ιατρείου», λέει ο Γεωργιάδης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όσα συνέβησαν στον χώρο του Κολωνακίου πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI», μετέβησαν στον χώρο όπου είχε πάει ο γνωστός τραγουδιστής.

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Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για τον θάνατό του.

Προσήχθη και εξετάζεται ο γιατρός

Ο γιατρός που φέρεται να συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο έχει προσαχθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εξετάζεται για όσα συνέβησαν πριν από την ανακοπή και τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και, κυρίως, εάν με πράξεις ή παραλείψεις του ο γιατρός ενδέχεται να εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του τραγουδιστή.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προσαγωγή και εξέταση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη ούτε έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η άδεια ήταν απλού παθολογικού ιατρείου»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση έφερε η δημόσια παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε χώρο τον οποίο χαρακτήρισε «υποτιθέμενη κλινική», κατά τη διάρκεια διαδικασίας που φέρεται να ήταν πλασμαφαίρεση.

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Όπως υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε στην πραγματικότητα άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται η διενέργεια μιας τέτοιας ιατρικής πράξης.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη ξεκινήσει.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται, πλασμαφαίρεσης.

Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε, όμως, να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε.

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Σε κάθε περίπτωση, καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μη διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του».

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Τι αναζητούν οι αστυνομικοί στον χώρο

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το είδος της ιατρικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε ή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, εάν ο χώρος είχε την απαιτούμενη άδεια και υποδομή, καθώς και ποιες ενέργειες έγιναν όταν ο τραγουδιστής παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Παράλληλα, διερευνάται εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και εάν οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συνέβαλε στην έκθεση της ζωής του σε κίνδυνο.

Οι απαντήσεις για το εάν προκύπτει αξιόποινη πράξη αναμένεται να δοθούν μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεων, των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τον χώρο και των πορισμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του τραγουδιστή, όπως επισήμανε και ο υπουργός Υγείας, θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Αντίστοιχα, η αστυνομική και η διοικητική διερεύνηση θα κρίνουν εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποια πρόσωπα ενδεχομένως αποδίδονται.