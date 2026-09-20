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Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: «Η κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος”»

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» για την κβαντική ιατρική και την αναφορά της στα «νανογιλέκα».

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: «Η κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος”»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νέος γύρος σφοδρής αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη Μαρία Καρυστιανού, αυτή τη φορά με επίκεντρο την «κβαντική ιατρική» και τα λεγόμενα «νανογιλέκα».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω Χ στη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής (20/9) η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN.

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Η κ. Καρυστιανού είχε υπερασπιστεί τις τοποθετήσεις της σχετικά με την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της στην ιατρική, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τη μαγνητική τομογραφία και τα laser. Η τοποθέτησή της και η επιστημονική διάκριση μεταξύ πραγματικών εφαρμογών της κβαντικής φυσικής και ευρύτερων θεραπευτικών ισχυρισμών αναλύθηκαν νωρίτερα από το DEBATER στο άρθρο «Καρυστιανού: Επιμένει στην “κβαντική ιατρική” – Πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζουν οι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί».

«Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στην απάντησή του.

Ο υπουργός κατηγόρησε την κ. Καρυστιανού ότι, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τις αναφορές της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης», συνέδεσε το συγκεκριμένο ζήτημα με τις υπαρκτές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στην επιστήμη και την τεχνολογία.

«Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί “κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης” η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

«Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος”»

Ο υπουργός συνέχισε την επίθεσή του, καταλήγοντας:

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«Αλλά η ουσία παραμένει: η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα».

Η επιστημονική συζήτηση χρειάζεται πάντως μία ουσιώδη διάκριση: η κβαντική φυσική είναι θεμελιωμένος επιστημονικός κλάδος και πραγματικές τεχνολογίες της ιατρικής βασίζονται σε αρχές της. Αυτό, όμως, δεν τεκμηριώνει αυτομάτως οποιαδήποτε θεραπευτική πρακτική ή επαγγελματική «εξειδίκευση» που χρησιμοποιεί τον όρο «κβαντική».

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Τι είχε πει η Καρυστιανού για τα «νανογιλέκα»

Η αντίδραση Γεωργιάδη ήρθε μετά την ευθεία αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στο παρελθόν του υπουργού.

Η ίδια είχε δηλώσει στο OPEN ότι ο κ. Γεωργιάδης «πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες», θέτοντας το ερώτημα εάν πίστευε πραγματικά στους θεραπευτικούς ισχυρισμούς που, κατά την ίδια, συνόδευαν τα προϊόντα.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανάρτησή του ότι η κ. Καρυστιανού «πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ».

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση δεν παρέθεσε αναλυτικά τι ακριβώς είχε δηλώσει ή διαφημίσει ο ίδιος στο παρελθόν για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

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Η κόντρα ξεκίνησε με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη

Η αντιπαράθεση για την «κβαντική ιατρική» άνοιξε στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις υπηρεσίες που φέρεται να παρείχε η γιατρός που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει ήδη στις 15 Σεπτεμβρίου ότι δεν υφίσταται αναγνωρισμένη από την ιατρική επιστήμη ειδικότητα «κβαντικής ιατρικής», ενώ είχε αναφερθεί ειδικά και στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι η άδειά της αφορά την ειδικότητα της παιδιάτρου.

Η κ. Καρυστιανού απάντησε την Κυριακή ότι η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει την επιστήμη και την τεχνολογία και έκανε λόγο για μελλοντικές εφαρμογές κβαντικών τεχνολογιών στην ιατρική.

Η δημόσια αντιπαράθεση, επομένως, αφορά δύο διαφορετικά ζητήματα που συχνά συγχέονται: από τη μία τις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στην ιατρική τεχνολογία και από την άλλη το κατά πόσο υφίσταται αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ή θεραπευτική μέθοδος με τον γενικό τίτλο «κβαντική ιατρική».

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