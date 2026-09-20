Φωτιά στη Σητεία: 112 για απομάκρυνση από το Καρύδι – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Σητεία, για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (20/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν σημαντικά.

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Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε λίγο αργότερα στην ενεργοποίηση και του 112, με εντολή προληπτικής απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι.

112: «Απομακρυνθείτε προς Ζάκρο»

Στις 16:43 εστάλη μήνυμα του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τη Ζάκρο.

Πρόκειται για προληπτική απομάκρυνση, καθώς οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν να προστατεύσουν κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής όσο η πυρκαγιά παραμένει ενεργή.

Το Καρύδι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας, περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη, σε ορεινή ζώνη του Γεωπάρκου Σητείας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Τρία ελικόπτερα στη μάχη

Σύμφωνα με τη νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον:

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46 πυροσβέστες

δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ

15 πυροσβεστικά οχήματα

τρία ελικόπτερα

Παράλληλα, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης με υδροφόρες.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.

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Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί σε σχέση με την αρχική κινητοποίηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία της ευρύτερης περιοχής του Καρυδίου, μετά και την προληπτική εντολή απομάκρυνσης που εκδόθηκε μέσω του 112.

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Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.