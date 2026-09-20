ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως “στήριξη” των λαϊκών νοικοκυριών
Όσα αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.
«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως “στήριξη” των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.
Και καταλήγει: «Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα, με τα περί παρέμβασης στην ΕΕ για την προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το ΚΚΕ».
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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