Αντώνης Ρέμος: «Ήθελαν να με δουν να τελειώνω – Είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Αντώνης Ρέμος, κάνοντας έναν απολογισμό των 30 χρόνων παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και των δύσκολων στιγμών που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει στη διαδρομή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κριτική και στις περιπέτειες που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια.

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«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω»

Ο Αντώνης Ρέμος περιέγραψε τη στάση που, όπως λέει, έχει επιλέξει απέναντι στις δυσκολίες, τονίζοντας ότι δεν αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον καταβάλουν.

«Αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως όσο περισσότερο προσπαθούν, όπως υποστηρίζει, να τον «χτυπήσουν», τόσο περισσότερο ο ίδιος δυναμώνει.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε παράλληλα ότι ο ίδιος αισθάνεται πως δεν έχει λόγο να ντρέπεται για κάτι που έχει κάνει.

«Δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε ευθέως σε όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για το πρόσωπό του.

«Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό», τόνισε.

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Ο τραγουδιστής υποστήριξε ακόμη ότι δεν μπορεί να ελέγξει το τι πιστεύει ο καθένας για εκείνον, αλλά μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετωπίζει όσα συμβαίνουν στη ζωή του.

Τα 30 χρόνια και η Θεσσαλονίκη

Η συνέντευξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 30 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας.

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Η μεγάλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το MEGA, περισσότεροι από 300.000 θεατές βρέθηκαν στη Νέα Παραλία για τη συναυλία.

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Ο ίδιος ο Ρέμος είχε χαρακτηρίσει πριν από τη συναυλία τη συγκεκριμένη βραδιά ως μία από τις σημαντικότερες της καριέρας του, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα ότι «να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει».

Το DEBATER παρακολουθεί διαχρονικά την πορεία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος είχε μιλήσει και για το επόμενο βήμα της καριέρας του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαγγελματικών σχεδίων.