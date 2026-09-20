Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης – Αυξάνεται το επίδομα και παρατείνεται η επιδότηση diesel

Στις νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια και τα καύσιμα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, προαναγγέλλοντας μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του σχετικού επιδόματος και παράταση της επιδότησης στο diesel.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με τα διυλιστήρια.

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Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η προηγούμενη περίοδος.

Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Η ενίσχυση δεν θα αφορά αποκλειστικά τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, μεγαλύτερη ενίσχυση θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν οι περιοχές της χώρας στις οποίες οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθηκών.

Η αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται από τα αρμόδια υπουργεία, οπότε θα αποσαφηνιστεί και το ακριβές ύψος της αύξησης.

Παράταση της επιδότησης στο diesel

Ένα ακόμη μέτρο αφορά το πετρέλαιο κίνησης.

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Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο diesel παρατείνεται για ολόκληρο τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών των καυσίμων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα που μεταδίδει η ΕΡΤ, το diesel επιδοτείται με συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων 10 λεπτά προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

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«Παράθυρο» και για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε παράλληλα το ζήτημα μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης για το ενεργειακό κόστος.

Όπως ανέφερε, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς οι σχετικές δαπάνες να προσμετρώνται στα δημοσιονομικά όρια, η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει και προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

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Πρόκειται, συνεπώς, για ενδεχόμενο και όχι για ειλημμένη απόφαση.

Τι είπε για Moody’s και Scope

Στην ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι μέσα σε ένα 24ωρο η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας, ενώ η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική βαθμίδα της χώρας.

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Αιχμές για την αντιπολίτευση και τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ασκώντας κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση που τήρησαν.

Υποστήριξε ότι πολιτικές δυνάμεις που έχουν ταχθεί υπέρ αλλαγών σε ζητήματα όπως το άρθρο 16, η ευθύνη των υπουργών και η θωράκιση της Δικαιοσύνης επέλεξαν το «παρών», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη στάση «λογική κατώτερη των περιστάσεων».

Από τα Data Centers μέχρι το Ελληνικό

Στον εβδομαδιαίο απολογισμό περιλαμβάνονται ακόμη η συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για Data Center στη Δυτική Μακεδονία, τα έργα στο Καστελλόριζο, οι παρεμβάσεις στο Πόρτο Γερμενό και η λειτουργία του Ellinikon Sports Park.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού και στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς του.