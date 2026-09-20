Σταμάτης Σπανουδάκης: Υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – «Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες»

Μια περιπέτεια με την υγεία του περνά ο Σταμάτης Σπανουδάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη συναυλία του στο Μεσολόγγι.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (20/9).

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το εγκεφαλικό τού άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει αυτή την περίοδο να παίξει μουσική και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης συναυλίας.

«Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες»

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας ωστόσο ότι χρειάζεται χρόνο για την αποκατάστασή του.

«Δόξα τω Θεώ, όλα καλά», ανέφερε, εξηγώντας ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε περαιτέρω εξετάσεις.

Όπως αποκάλυψε, για το επόμενο διάστημα δεν θα μπορεί να παίξει μουσική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να αγγίξει όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ο μουσικοσυνθέτης εξέφρασε παράλληλα τη στεναχώρια του για τους ανθρώπους που προετοιμάζονταν για τη μεγάλη εμφάνιση στο Μεσολόγγι, τόσο τους μουσικούς που θα βρίσκονταν μαζί του επί σκηνής όσο και το κοινό που περίμενε τη συναυλία.

«Θα επανέλθω»

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν την εμφάνισή του και εμφανίστηκε συγκινημένος, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει.

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Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στην κεντρική είσοδο του Κήπου των Ηρώων στο Μεσολόγγι.

Η μεγάλη συναυλία για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Η εμφάνιση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εντασσόταν στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

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Μάλιστα, επρόκειτο να παρουσιαστούν για πρώτη φορά πανελλαδικά νέες συνθέσεις του Σταμάτη Σπανουδάκη εμπνευσμένες από την Έξοδο και την ιστορική και πνευματική παρακαταθήκη της.

Στη συναυλία επρόκειτο να συμμετάσχουν η χορωδία «Μελωδοί», η Δημοτική Χορωδία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η Φιλαρμονική «Ιερός Λόχος» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής «Διονύσιος Σολωμός».

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Προς το παρόν δεν έχει γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της συναυλίας.