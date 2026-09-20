Κόνιτσα: Υπό έλεγχο μετά από 21 ημέρες η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Επηρέασε 10.000 στρέμματα

Υπό έλεγχο τέθηκε, έπειτα από 21 ημέρες συνεχούς μάχης, η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου σε μία ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η φωτιά επηρέασε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ολόκληρη η συγκεκριμένη περιοχή καταστράφηκε ολοσχερώς.

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Παρά το γεγονός ότι το κύριο μέτωπο βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, η επιχείρηση στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μεγάλοι κορμοί και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε σε ορισμένα δύσβατα σημεία του βουνού, χωρίς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, να υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη ανησυχία για αναζωπύρωση.

Δασοκομάντος και ελικόπτερο παραμένουν στο βουνό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην Τραπεζίτσα, καθώς απαιτείται επέμβαση στις διάσπαρτες εστίες που παραμένουν ενεργές.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ χρησιμοποιείται και ελικόπτερο για τη μεταφορά των δασοκομάντος σε σημεία στα οποία η πρόσβαση από το έδαφος είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Το δύσβατο ανάγλυφο αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της επιχείρησης κατάσβεσης.

Απότομες πλαγιές, χαράδρες και πυκνή βλάστηση δεν επέτρεπαν σε πολλά σημεία την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα σημαντικό βάρος της επιχείρησης να πέσει στα πεζοπόρα τμήματα, στους δασοκομάντος και στα εναέρια μέσα.

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Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία στα 10.000 στρέμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία για την έκταση της ζημιάς.

Κοινή αυτοψία στην Τραπεζίτσα πραγματοποίησαν επιστήμονες του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), μαζί με μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

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Συνδυάζοντας τις παρατηρήσεις στο πεδίο με δορυφορικές εικόνες, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η πυρκαγιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλη την έκταση.

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Σε περίπου 1.000 στρέμματα η φωτιά έφτασε στις κόμες

Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής η πυρκαγιά κινήθηκε κυρίως στην επιφάνεια του εδάφους, καίγοντας επιφανειακή βλάστηση και νεκρά ξυλώδη ή φυλλώδη υπολείμματα.

Αντίθετα, σε περίπου 1.000 στρέμματα η φωτιά έφτασε στις κόμες, δηλαδή στα ανώτερα τμήματα των δέντρων.

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Αυτή είναι και η έκταση που, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, θα χρειαστεί στενότερη παρακολούθηση κατά τη μεταπυρική περίοδο.

Η ανησυχία για τα ρόμπολα

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου υπάρχουν δάση ρόμπολου, ιδιαίτερα κοντά στην κορυφογραμμή.

Τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων είναι περισσότερο αισιόδοξα για μεγάλο μέρος της συνολικής έκτασης, καθώς υπάρχουν περιοχές όπου το δασικό οικοσύστημα εμφανίζει δυνατότητες φυσικής ανάκαμψης.

Οι εκτάσεις με ρόμπολα που επηρεάστηκαν με μεγαλύτερη ένταση θα χρειαστούν, αντίθετα, συστηματική και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες συνεχούς επιχείρησης, η μάχη πλέον μεταφέρεται από την κατάσβεση στην παρακολούθηση του δάσους και της φυσικής αναγέννησής του.