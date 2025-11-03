Γεωργιάδης: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη δημοσιονομική σταθερότητα στην ΕΕ
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η χώρα καταγράφει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα παρουσιάζει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, ενώ μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, εμφανίζουν ελλείμματα. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στη Γερμανία ανέρχεται σε 2,8%, στην Ισπανία σε 3,2%, στην Ευρωζώνη συνολικά σε 3,1% και στη Γαλλία σε 5,8%.
«Αν κάποιος σας έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι η Ελλάδα θα είχε την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα στην ΕΕ, θα τον πιστεύατε; Κι όμως, αυτό είναι σήμερα πραγματικότητα και οφείλεται στις θυσίες του ελληνικού λαού», σημείωσε ο υπουργός.
Δείτε την ανάρτηση του:
Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των Χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα η Χώρα με την καλύτερη Δημοσιονομική Εικόνα όλων των Χωρών της ΕΕ. pic.twitter.com/fi6Flq8PE3— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 3, 2025
