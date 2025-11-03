Γεωργιάδης: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη δημοσιονομική σταθερότητα στην ΕΕ  

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα παρουσιάζει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, ενώ μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, εμφανίζουν ελλείμματα. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στη Γερμανία ανέρχεται σε 2,8%, στην Ισπανία σε 3,2%, στην Ευρωζώνη συνολικά σε 3,1% και στη Γαλλία σε 5,8%.

«Αν κάποιος σας έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι η Ελλάδα θα είχε την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα στην ΕΕ, θα τον πιστεύατε; Κι όμως, αυτό είναι σήμερα πραγματικότητα και οφείλεται στις θυσίες του ελληνικού λαού», σημείωσε ο υπουργός.

