Φωτιά τώρα στον Ταρσό Βοιωτίας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ταρσός Βοιωτίας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 9 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή στην κατάστασβεση της πυρκαγιάς παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.
Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής
πηγή στην Google
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