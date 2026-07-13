Φωτιά τώρα στον Ταρσό Βοιωτίας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ταρσός Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 9 οχήματα.

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Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στην κατάστασβεση της πυρκαγιάς παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.

Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής