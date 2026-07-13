Λέσβος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμένι – Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (13.07) στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι, στον Δήμο Δυτικής Λέσβου.

Χάρη στην έγκαιρη και μαζική επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να αφεθεί περιθώριο για τη δημιουργία ενεργού μετώπου.

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Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 16:00, ενεργοποιώντας άμεσα τον κρατικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ.

Καταλυτική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, καθώς πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη συνδρομή παρείχαν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ήχησε το 112

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς, οι αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλό_Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 13, 2026

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το νησί της Λέσβου βρισκόταν για σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (Κατηγορία 3).

Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) προκειμένου να διενεργήσει προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς.