Marfin: Την Τρίτη ενώπιον Βρετανού ανακριτή η 46χρονη που συνελήφθη στο Γκάτγουικ – Πότε ξεκινά η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα

Ενώπιον των βρετανικών δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί αρχικά η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται ως ύποπτη για την πολύνεκρη πυρκαγιά στο υποκατάστημα της Marfin το 2010, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο επικαλείται επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

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Η επιχείρηση σύλληψης και το αίτημα των ελληνικών αρχών

Η σύλληψη της καταζητούμενης πραγματοποιήθηκε από ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της NCA, εις βάρος της 46χρονης εκκρεμούσε ένταλμα από τις ελληνικές διωκτικές αρχές, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς στο τραπεζικό κατάστημα της Αθήνας τον Μάιο του 2010.

Η ύποπτη προγραμματίζεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη (14.07) στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ.

Εκεί αναμένεται να εκκινήσει η δικαστική διαδικασία για την εξέταση του ελληνικού αιτήματος έκδοσής της, προκειμένου να δικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που “ξεκλείδωσαν” τις 3 συλλήψεις

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, οι Αρχές αξιοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin, καθώς και σε άλλες εμπρηστικές ενέργειες.

Οι φωτογραφίες αυτές, που συλλέχθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, απεικονίζουν συγκεκριμένα άτομα με μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες να πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις και πριν και μετά τον φονικό εμπρησμό της Marfin στην οδό Σταδίου.

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Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι φωτογραφίες από περιστατικά, όπου οι δράστες είχαν αποσπαστεί από το πλήθος, κάνοντας την αναγνώρισή τους ευκολότερη. Επίσης, το 2020 ανακαλύφθηκε άλλο σετ φωτογραφιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός αντιεξουσιαστή.

Οι φωτογραφίες του 2009 απεικονίζουν άτομα με τα ίδια διακριτικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά, όπως αστεράκια σε σακίδια, με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Marfin, ενισχύοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση με μολότοφ, ήταν οργανωμένη και σε αυτή συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, εκτελεστές και συντονιστές. Οι επτά επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο, ενώ οι άλλοι πέντε κινήθηκαν προς την τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, τα ονόματά τους έγιναν αριθμοί. Οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη είχαν τα νούμερα 8, 10 και 11. Ο ύποπτος νούμερο 8 χαρακτηριζόταν ως «ο ψηλός». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά.

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Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι και φαίνεται να είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.

Ο δεύτερος συλληφθείς είχε το νούμερο 11, είναι κι αυτός 42 ετών, εναερίτης, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες.

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Καθοριστικό ρόλο στο άνοιγμα του φακέλου της Marfin έπαιξε και ένα ανώνυμο e-mail που έφθασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αναφέρει οκτώ ονοματεπώνυμα ατόμων, ως δράστες της φονικής επίθεσης με τους τρεις νεκρούς εργαζόμενους.