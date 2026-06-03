Γεωργιάδης: Η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Θέρμης εντάσσεται σε εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης

Πραγματοποιήθηκαν το πρωί τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Θέρμης, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Στην ομιλία του κατά την τελετή των εγκαινίων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το Κέντρο Υγείας Θέρμης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανακαίνισης υποδομών που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ για το Υπουργείο Υγείας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σύνθετο πρόγραμμα πολλών μικρών και διάσπαρτων έργων, το οποίο -όπως σημείωσε- οδεύει προς πλήρη απορρόφηση των πόρων έως τη λήξη του προγράμματος. Παράλληλα σημείωσε ότι στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ στις 31 Αυγούστου θα γίνει η πιστοποίηση από τους λογιστές, ώστε να κλείσει επισήμως το πρόγραμμα, με το Υπουργείο Υγείας να έχει απορροφήσει το 100% των διαθέσιμων κονδυλίων.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Γεωργιάδης στο ίδιο το Κέντρο Υγείας Θέρμης, το οποίο χαρακτήρισε ως κρίσιμο «κρίκο» του ΕΣΥ, με ρόλο στην αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή των μονάδων υγείας που ανακαινίζονται έγινε με βάση την παλαιότητα και την κατάσταση των κτιρίων, με προτεραιότητα σε όσες είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη παρέμβασης. Η Θέρμη, όπως είπε, ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στον ρόλο του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ κράτησαν όρθιες τις δομές επί δεκαετίες, παρά τις φθορές και τις ελλείψεις συντήρησης. Όπως τόνισε, η πολιτεία «επιστρέφει» αυτή την προσπάθεια με πλήρη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά στοιχεία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να προχωρήσει η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα Κέντρα Υγείας, με ήδη δρομολογημένες προμήθειες και κατανομή σε υγειονομικές μονάδες.

1.131 γιατροί και 3.694 νοσηλευτές — οι μεγαλύτερες προσλήψεις στην ιστορία του ΕΣΥ

Στο πεδίο των προσλήψεων, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ προανήγγειλε τη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ, με 3.694 μόνιμες θέσεις μέσα στο 2026. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι το ΕΣΥ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και χαμηλές αμοιβές, τόσο για γιατρούς όσο και για νοσηλευτές.

Αναφερόμενος συνολικά στο σύστημα υγείας, παρουσίασε μεγέθη που, όπως είπε, αποτυπώνουν το εύρος του: 117.000 εργαζόμενοι, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας, 1.500 περιφερειακά ιατρεία, 3.000 συμβεβλημένοι γιατροί, 85.000 περιστατικά ημερησίως και περίπου 25 εκατομμύρια ετησίως. Υποστήριξε ότι, παρά τις δυσλειτουργίες, η συνολική εικόνα είναι καλύτερη από αυτή που συχνά προβάλλεται δημόσια.

«Προλαμβάνω»: 5,5 εκατ. εξετάσεις και 75 εκατ. ευρώ ετησίως για τη συνέχεια

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, επισήμανε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» και ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 75 εκατ. ευρώ ετησίως, διασφαλίζοντας τη συνέχισή του και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι την τελευταία διετία, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εξεταστεί περίπου 5,5 εκατ. πολίτες για σειρά νοσημάτων, όπως καρκίνος του μαστού και του παχέος εντέρου, καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφρική λειτουργία και νοσογόνος παχυσαρκία.

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Κλείνοντας, τόνισε ότι η στρατηγική του υπουργείου στοχεύει στη μετατόπιση από το μοντέλο της «αντιμετώπισης της νόσου» προς ένα σύστημα έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης, με ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα και λιγότερη πίεση στα νοσοκομεία.