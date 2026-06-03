Πέτη Πέρκα: “Προσωποπαγές το κόμμα Τσίπρα – Λέει Συμπαράταξη αλλά επιλέγει πρόσωπα”

Για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και την ανεξαρτητοποίηση των επτά μελών της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, μίλησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα.

Συγκεκριμένα, η κ. Πέρκα, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και ερωτηθείσα για το τι διαφοροποιεί τη Νέα Αριστερά από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ΕΛ.Α.Σ.., είπε: «Προσωπικά, θα πω, πρώτα απ’ όλα είναι η αναξιοπιστία. Ακόμα και τώρα, τον λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κείμενά του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι, μία που ξεκίνησε λίγο κεντρώος, μετά το πήγε λίγο στην Αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπεί τρία ιδεολογικά ρεύματα σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς. Απλώς διαλέγει ανθρώπους. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελε να κάνει δικό του κόμμα. Αυτό είναι σαφές. Ειδικά μετά το 2019 με τη διεύρυνση τάχα. Από ‘κει γίνανε πάρα πολλά λάθη και φτάσαμε στην ήττα του ‘23. Ένα κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνιο πήρε το 2019 32% και το ‘23 που ήταν αντιπολίτευση με μια κυβέρνηση που έδινε πάρα πολλές αφορμές, είχαμε οδηγηθεί στο 17%. Αυτό κάπου αποδίδεται.

Η Αριστερά απευθύνεται προνομιακά σε κάποια κοινωνικά στρώματα. Αυτό έπρεπε να γίνει μετά το ‘19. Να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα. Δεν συνέβη, χάσαμε αυτό τον κόσμο λόγω πολιτικής. Αν αρχίσεις να λοξοκοιτάς προς το κέντρο και τη σοσιαλδημοκρατία, υπάρχουν και άλλα κόμματα που μπορεί να το καλύψουν αυτό» πρόσθεσε.

Ως προς το γεγονός του κατακερματισμού της Αριστεράς, παρότι στο δημόσιο πολιτικό λόγο γίνεται συζήτηση για ενιαίο μέτωπο, η κ. Πέρκα αντέτεινε ότι υπάρχει το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ «από τον ενιαίο τότε Συνασπισμό που μετά έγινε μία πολύ σοβαρή δουλειά με πολλές πλευρές της Αριστεράς, εξωκοινοβουλευτικής κτλ., είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δύσκολη βέβαια διαδικασία».

«Η Ανανεωτική Ριζοσπαστική Αριστερά, για αυτήν θα μιλήσω, έχει μακρά ιστορία» επισήμανε, σημειώνοντας ότι υπάρχει επόμενη ημέρα για τη Νέα Αριστερά «γιατί είναι ένα ιστορικό ρεύμα, έχει ιδεολογία, έχει ιστορία, έχει πρόγραμμα και πιστεύω ότι δύσκολα αλλά θα το παλέψουμε για να έχουμε και εκπροσώπηση στη Βουλή, αλλά είμαστε κυρίως και στην κοινωνία, στα κινήματα, παντού».

Απαντώντας στο γιατί δεν ακολουθεί και η ίδια τη διαδρομή που ακολούθησαν οι συνάδελφοί της και γιατί δεν αποφασίζει να ενταχθεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη Συμπαράταξη, η κ. Πέρκα είπε «έχει Συμπαράταξη αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις τις πρόσφατες, έχουμε πει ότι η Αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μία θολή Κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει Συμπαράταξη μεν, αλλά από την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα. Και λέει, το είπε και η κυρία Κουφονικολάκου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα. Εδώ είναι και ένα ερώτημα που θα έπρεπε να απευθυνθεί στους συντρόφους μας που αποχώρησαν ότι, ενώ μιλούσαν για λαϊκό μέτωπο, για συνεργασία, ένα πλατύ μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης κτλ».