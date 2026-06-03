Συνάντηση Τασούλα – Καραπάνου με θέμα το έργο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής
Η συνάντηση έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο
Τον αντιπρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Δημήτρη Καραπάνο, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Καραπάνος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δράση και τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί το κεντρικό όργανο εκπροσώπησης των ηπειρωτικών συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί η ομογένεια για τη διατήρηση και την προβολή της ηπειρωτικής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς στην αμερικανική κοινωνία.
πηγή στην Google
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