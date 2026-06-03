Κουβέιτ: Ο στρατός τονίζει ότι το Ιράν εκτόξευσε 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε πυρά από περίπου 30 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο μιας «ιρανικής επίθεσης», που άφησε έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

«Οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 13 εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν πάνω από πολυάριθμες κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων.

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Οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν επίσης και επιτέθηκαν σε 17 εχθρικά drones», τόνισε ο στρατός με ανάρτηση στο Χ.

Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ: 63 τραυματίες και ένας νεκρός από την ιρανική πυραυλική επίθεση

Ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Τα νοσοκομεία του Κουβέιτ υποδέχθηκαν 63 τραυματίες από την επίθεση με drones κατά του αεροδρομίου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός ινδού επιβάτη. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν με ανακοίνωση στο Telegram οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.



They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.



Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 3, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις». #WATCH : Footage of Kuwait Airport After Iranian Strike pic.twitter.com/BQNo7lc1aI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανάρτησαν ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που έγινε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού.

«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.