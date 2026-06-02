Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Νέα εποχή στη διαγνωστική ακρίβεια με τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στο Περιστέρι

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινίασε το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στην Εθνάρχου Μακαρίου, στο Περιστέρι, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην προηγμένη απεικόνιση στην Ελλάδα.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κας Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δρ. Θάνου Ασκητή, του Δημάρχου Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γεωργίου Πατούλη, εκπροσώπων της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος, κα. Μαρία Νικόλτσιου. Το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαρκή επένδυση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην καινοτομία και την προηγμένη διάγνωση, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Ομίλου στους τομείς της ογκολογίας, της καρδιολογίας, της νευρολογίας και της γενικής πυρηνικής ιατρικής. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη υποδομή που εξελίσσει τη διαγνωστική διαδικασία και την ιατρική ακρίβεια, επιτρέποντας την αξιολόγηση της λειτουργίας των οργάνων σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής (Omni LegendTM PET/CT 16 & SPECT/CT NM/CT 850 της GE HealthCare), εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και υψηλή επιστημονική εξειδίκευση, προσφέρει πιο έγκαιρη, πιο αξιόπιστη και πιο στοχευμένη φροντίδα για τον ασθενή.

Η Πυρηνική Ιατρική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της σύγχρονης διαγνωστικής ιατρικής, καθώς επιτρέπει στον ιατρό να αξιολογεί όχι μόνο τη δομή, αλλά και τη λειτουργία των οργάνων και των ιστών. Μέσα από εξετάσεις όπως το PET/CT και το SPECT/CT, παρέχεται κρίσιμη πληροφορία για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση σοβαρών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και οι νευρολογικές διαταραχές. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η λήψη τεκμηριωμένων ιατρικών αποφάσεων και η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το Omni LegendTM PET/CT 16 της GE HealthCare, συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και σημαντικά οφέλη για τον εξεταζόμενο και τον κλινικό ιατρό.

Το SPECT/CT NM/CT 850 της GE HealthCare, συνδυάζοντας την απεικόνιση SPECT με τηv αξονική τομογραφία, παρέχει τόσο λειτουργικές, όσο και ανατομικές πληροφορίες, συμβάλλοντας στον ακριβέστερο εντοπισμό και χαρακτηρισμό των ευρημάτων. Το σύστημα ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, εξαιρετική ποιότητα εικόνας, χαμηλή ακτινική επιβάρυνση και ταχύτερους χρόνους σάρωσης.

Ο κ. Γεώργιος Σπανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί με τη δημιουργία του νέου Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής επενδύουμε ουσιαστικά στο μέλλον της διάγνωσης και της φροντίδας υγείας στη χώρα μας. Η νέα αυτή υποδομή προσφέρει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας τη δυνατότητα για έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της θεραπείας και την ποιότητα ζωής τους.

Η επένδυση αυτή εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ να πρωτοπορεί, εξελίσσοντας συνεχώς τις ήδη υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του, με συνδυασμό καινοτομίας, επιστημονικής εξειδίκευσης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης».

Το νέο αυτό Τμήμα έρχεται να επεκτείνει την ήδη μακρόχρονη παρουσία και εξειδίκευση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στον τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής, αποτελώντας μια υποδομή σχεδιασμένη για το μέλλον της σύγχρονης διαγνωστικής απεικόνισης. Η τεχνολογία αυτή υποστηρίζει νέες διαγνωστικές ανάγκες, εξελιγμένες απεικονιστικές εφαρμογές και τη διεύρυνση της Πυρηνικής Ιατρικής σε πεδία πέρα από την ογκολογία, όπως η καρδιολογία και η νευρολογία.